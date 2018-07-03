Во Владивостоке будут собирать двигатели для Mazda

Во Владивостоке закончили возводить корпус завода по выпуску моторов Mazda на территории площадки ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус». На предприятии запланирована сборка одного типа мотора семейства SkyActiv-G: четырехцилиндрового двухлитрового бензинового агрегата мощностью 150 л. с. со средним расходом топлива в смешанном цикле 6 л на сотню км. Экологический класс двигателя соответствует стандарту «Евро-5».
Светлана Ермолаева

Сейчас в новостройке собирают внутренние инженерные сети, которые обеспечат электричество, вентиляцию, отопление, канализацию и работу компрессоров. Кроме всего этого, начали возводить перегородки для внутренних помещений.

Сотрудники предприятия уже проходят обучение на японском заводе Mazda Corporation в Хиросиме. Тренинги продлятся три месяца, после которых специалисты смогут запустить производственные мощности и потом поделиться опытом с остальными сотрудниками предприятия. Как рассказала пресс-служба администрации Приморского края, японские коллеги тоже собираются навестить предприятие, чтобы проконтролировать дальнейшее обучение. Моторный завод должен обеспечить 150 рабочих мест. Надо отметить, что на автозаводе Mazda в Приморском крае сегодня собирают три модели: кроссоверы CX-5,CX-9 и седан Mazda6. Коллектив состоит приблизительно из 500 человек.

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3 июля 2018
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