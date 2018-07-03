Во Владивостоке будут собирать двигатели для Mazda

Сейчас в новостройке собирают внутренние инженерные сети, которые обеспечат электричество, вентиляцию, отопление, канализацию и работу компрессоров. Кроме всего этого, начали возводить перегородки для внутренних помещений.

Сотрудники предприятия уже проходят обучение на японском заводе Mazda Corporation в Хиросиме. Тренинги продлятся три месяца, после которых специалисты смогут запустить производственные мощности и потом поделиться опытом с остальными сотрудниками предприятия. Как рассказала пресс-служба администрации Приморского края, японские коллеги тоже собираются навестить предприятие, чтобы проконтролировать дальнейшее обучение. Моторный завод должен обеспечить 150 рабочих мест. Надо отметить, что на автозаводе Mazda в Приморском крае сегодня собирают три модели: кроссоверы CX-5,CX-9 и седан Mazda6. Коллектив состоит приблизительно из 500 человек.