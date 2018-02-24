Тест-драйв Mazda 6 Executive: как бы чего не вышло

Фото АвтоВзгляд
Mazda 6 после второго рестайлинга в своем нынешнем обличии уже не первый год бороздит просторы мирового рынка, но глаз совсем не мозолит. Мало того, с таким статным телосложением и в столь видном костюмчике «шестерка» своим щегольским видом по-прежнему способна затмить кое-кого из свежих премиальных пижонов.
Денис Халфин

Безусловно, с корпоративным стилем дизайнеры Mazda попали в яблочко — в меру аристократизма, в меру консерватизма, и через все это лукаво сквозит фамильная хулиганская агрессия. Смотрится богато, но не вызывающе, солидно и нескучно. В своем обличии «шестерка» не потеряется в огнях большого города и героически отвоюет свой окоп на поле боя.

К тому же благовидная внешность Mazda 6 совсем не обманчива, и скучать внутри японского седана не придется, особенно, если в апартаментах эффектно контрастируют темные и белые тона. В любом случае салон «шестерки» выглядит достойно и респектабельно при отсутствии вычурных претензий на изысканность. По-европейски сдержанный лаконичный стиль не склонен к лести и предельно деликатен.

Пересаживаясь в Mazda 6 с высокого внедорожника, чувствуешь себя здесь почти космонавтом — полулежачая спортивная водительская посадка настраивает на боевой лад и намекает на предстоящие перегрузки. Приземистый седан имеет невысокий дверной проем, поэтому, чтобы попасть в салон рослому человеку, придется одновременно присесть и поклониться ниже обычного. С большим животом это будет сделать непросто.

Зато, оказавшись в гостеприимных объятиях глубокого кресла, обитого кожей Nappa, водитель даже с неприлично выдающейся комплекцией скорей всего легко найдет удобное положение — настроек хватает за глаза. Чтобы убедиться в качественных материалах отделки и добротной сборке, «щупать» их необязательно — тотальной экономии незаметно. К тому же эстетика консервативного стиля в общем целом здесь крепко дружит с функциональностью.

Правда, поначалу, чтобы запустить двигатель, рука сама собой тянулась к привычному месту — к правой стороне рулевой колонки. Но в японском седане кнопка зажигания находится высоко на торпедо, слева от дисплея. Впрочем, истинных «маздоводов» сия мелочь вряд ли смутит.

С мультимедийной системой MZD Connect найти общий язык труда не составит. Управлять ее функциями можно при помощи HMI-джойстика, сенсорного дисплея и голосового управления. Панель приборов с тремя колодцами великолепно читается, к тому же восприятие информации облегчает полноцветный проекционный экран.

Что касается задних пассажиров, то широким раздольем на втором ряду «японец» не похвастается. В коленях пространства вроде бы хватает, а вот над головой хотелось бы места побольше. На «галерку» выведены воздуховоды, в наличии здесь и обогрев сидений, только сразу кнопки этой функции не найдешь, потому что они спрятаны на откидном подлокотнике. При том, что спинка заднего дивана оборудована центральным подголовником, втроем здесь будет тесновато, тем более, что на полу имеется высокий тоннель.

Между тем, рука так и тянется к заветной кнопке запуска. Ведь под капотом у нас топовый 192-сильный Skyactiv-G объемом 2,5 л, укомплектованный шестиступенчатым «автоматом».

В движении с первых мгновений понятно, что традиционный маздовский гонор никуда не делся. Однако чувствуется, что японцы старательно его пригладили и слегка поступились фамильными драйверскими амбициями в угоду комфорту.

Это чощущается даже в спортивном режиме трансмиссии — динамика безусловно результативная, но настройки руля, работа подвески и полная обойма электронных ассистентов активной безопасности заботливо контролируют как бы чего не вышло, строго дозируя ваш адреналин. Одним словом, былая жесткость и бескомпромиссность Mazda 6 сейчас деликатно прикрыты белым накрахмаленным воротничком, что в принципе вписывается в концепцию современного бизнес-класса.

Зато «шестерка» щедро одарит вас потрясающим комфортом, и прежде всего это касается настроек руля, которые выверены на чистую японскую совесть. Благодаря мягкому, отзывчивому, информативному штурвалу, седан в любых режимах ведет себя предельно предсказуемо. Этому способствует и собранная подвеска, хотя при всех сглаживающих эффектах поведение «японца» не лишено азарта, но умеренного и контролируемого.

Особенно это заметно на скоростных дугах, где седан мертвой хваткой впивается в асфальт, стабильно выдерживая заданную траекторию. При этом, шестиступенчатый «автомат» работает оперативно, педаль газа — в меру чувствительна, с тормозами — никаких проблем. Так что способность огрызаться у Mazda 6 никуда не делась. Все бы ничего, но едва ли не единственной ложкой дегтя во всех отношениях можно считать явный недостаток звукового комфорта, особенно в области колесных арок.

Как бы там ни было, у делового и энергичного жителя мегаполиса имеются все шансы найти полное взаимопонимание этим красивым и добрым «японцем». К тому же с таким уровнем комфорта «шестерка» вполне могла бы претендовать на роль семейного автомобиля для молодой пары. Правда, 438 л объема багажника нельзя считать выдающимся в классе, да и проем узковат, и погрузочная высота не очень удобна.

В любом случае на нашем рынке Mazda 6 не теряет популярности и в модельном ряду бренда уступает в продажах лишь кроссоверу CX-5. На данный момент «шестерка» у нас доступна в четырех комплектациях и стоит от 1 336 000 до 1 650 600 рублей. Для сравнения приведем цены конкурентов. Лидер сегмента KIA Optima — от 1 199 900 рублей, Hyundai Sonata — от 1 275 000, Ford Mondeo — от 1 330 000, VW Passat — от 1 499 000 в российской валюте.

авторынок, седан, тест-драйв
26 февраля 2018
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