Тест-драйв Mazda 6 Executive: как бы чего не вышло

Безусловно, с корпоративным стилем дизайнеры Mazda попали в яблочко — в меру аристократизма, в меру консерватизма, и через все это лукаво сквозит фамильная хулиганская агрессия. Смотрится богато, но не вызывающе, солидно и нескучно. В своем обличии «шестерка» не потеряется в огнях большого города и героически отвоюет свой окоп на поле боя.

К тому же благовидная внешность Mazda 6 совсем не обманчива, и скучать внутри японского седана не придется, особенно, если в апартаментах эффектно контрастируют темные и белые тона. В любом случае салон «шестерки» выглядит достойно и респектабельно при отсутствии вычурных претензий на изысканность. По-европейски сдержанный лаконичный стиль не склонен к лести и предельно деликатен.