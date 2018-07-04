АВТОВАЗ закупит спецодежду на 3 178 000 000 рублей

Для начала на заводе собираются отремонтировать столовые, раздевалки, туалеты (напомним, что ремонтом санузлов занимался еще г-н Андерсон в 2015 году, но, видимо, не очень успешно) и все места общего пользования. Также обновят вентиляцию, все полы и крыши, заменят окна и улучшат условия работы в офисных помещениях. Кроме этого, администрация обещает обновить всю спецодежду. Потом будут построены дополнительные парковочные места у проходной. Всего в плане прописано 588 пунктов, по которым будут вестись работы.

Новый президент АВТОВАЗа подчеркнул, что два года назад компания отметила 50-летний юбилей. И это, конечно, говорит о богатой истории и традициях. Но и показывает, что пора уже и «подшаманить» инфраструктуру, чтобы сделать работу сотрудников безопаснее и комфортнее. Также он упомянул, что будет модернизировано и заводское оборудование. В итоге по комфорту и удовлетворенности рабочих своими местами предприятие встанет в один ряд с производствами альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.