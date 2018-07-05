Suzuki запускает в продажу новый Jimny

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в российском представительстве бренда, на отечественный рынок автомобиль приедет с одним вариантом мотора: недавно разработанной 1,5-литровой силовой установкой мощностью 120 л. с. Она будет работать в паре с уже известными нам трансмиссиями: либо с 5-ступенчатой «механикой», либо с 4-диапазонной автоматичеcкой коробкой. Для Японии предлагают и второй вариант двигателя объемом 0,66 литра с отдачей 64 «лошадки».

Чтобы обеспечить безопасность в современных условиях, «малыш» обзавелся светодиодными фарами, системой распознавания дорожных знаков, функцией экстренного торможения, датчиками слепых зон и круиз-контролем. А для комфорта он получил новую мультимедийную систему, которая умеет «общаться» со смартфоном.

Также порталу «АвтоВзгляд» стало известно, что в Россию модель приедет не раньше весны 2019 года и, скорее всего, это будет апрель. Нужно еще учитывать тот факт, что производителю необходимо время для установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС». О российских ценах пока не сообщается. Напомним, что стоимость Suzuki Jimny предыдущего поколения у отечественных дилеров начинается с отметки в 1 175 000 рублей.