В России запустили сервис помощи на дорогах ЭРА-ГЛОНАСС

При обращении по ЭРА-ГЛОНАСС водителю не нужно объяснять, где находится его транспортное средство — координаты передаются автоматически. Это очень удобно, поскольку зачастую автомобилисты не могут назвать точный адрес. К примеру, когда машина встает где-нибудь на трассе в глухом лесу за сотни километров от крупных городов.

По данным «Известий», автовладельцы смогут пользоваться новым сервисом ЭРА-ГЛОНАСС бесплатно. Ну, как бесплатно. За общение с оператором средства взимать не будут, а вот за услуги, разумеется, придется рассчитаться. Во сколько именно обойдется вызов мастера, необходимо каждый раз уточнять. Поскольку на прайс влияют марка и модель автомобиля, его местонахождение и ряд других факторов.

– Новый сервис позволяет максимально быстро решить проблему и продолжить движение. Услуга «Помощь на дороге» доступна для всех автовладельцев, у которых автомобили оснащены системой ЭРА-ГЛОНАСС, независимо от тоннажа, марки и модели транспортного средства. Это могут быть не только легковые автомобили, но и автобусы или грузовики, — сообщил исполняющий обязанности гендиректора АО «ГЛОНАСС» Аркадий Заикин.