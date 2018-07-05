Самые дешевые корейские кроссоверы и внедорожники в возрасте до 5 лет

Самые дешевые и распространенные предложения среди пятилетних корейских SUV — автомобили SsangYong Actyon и SsangYong Kyron. Несмотря на то, что это разные по классу машины, цены на них различаются незначительно и стартуют в среднем от 500 000 рублей. Конечно же, не обошлось в списке и без марок KIA и Hyundai. Мы приводим пять разных моделей с самыми низкими ценами.
SsangYong Kyron (470 000 ₽)
470 000 рублей — один из самых низких ценников на пятилетние корейские SUV. Ровно столько стоит полноприводный рамный внедорожник SsangYong Kyron 2013 года с пробегом 128 000 км. Машина оснащена 2-литровым турбодизелем мощностью 141 л. с. и автоматической коробкой передач. На автомобиль имеется оригинал ПТС, где указан всего один владелец.
В объявлении отмечается, что Kyron продает организация, которая в свою очередь приобрела его у официального дилера. Среди прочих опций в наличии указан кожаный салон, климат-контроль, передние и задние парктроники, люк, обогрев руля и т. д.
SsangYong Kyron выпускался с 2005 по 2015 год, а в начале 2010-го он стал первой моделью открывшегося автосборочного предприятия «Соллерс-Дальний Восток», расположенного во Владивостоке.
SsangYong Actyon (486 000 ₽)
Один из мультибрендовых официальных дилеров предлагает по минимальной цене в 486 000 «деревянных» SsangYong Actyon второго поколения (дорестайлинговый вариант) 2013 года выпуска с пробегом 142 135 км. Автомобиль укомплектован бензиновой 2-литровой «четверкой» мощностью 149 л. с. и механической коробкой передач.
В объявлении указано, что на машину, прошедшую тщательную диагностику и предпродажную подготовку, дается гарантия юридической чистоты, а год и цена соответствуют заявленным. Кроме того отмечается, что дополнительные или скрытые комиссии и платежи отсутствуют.
Богатыми опциями машина не балует: в наличии кондиционер, ABS, обогрев и электропривод зеркал, бортовой компьютер, обогрев сидений и передние электростеклоподъемники. В настоящее время официальные цены на новый SsangYong Actyon стартуют от 1 169 000 рублей.
Hyundai ix35 (700 000 ₽)
Самый доступный пятилетний кроссовер марки Hyundai стоит 700 000 рублей. Модель ix35 2013 года выпуска (дорестайлинговая) с пробегом 98 000 км заряжена бензиновым 2-литровым мотором мощностью 159 л. с., который работает в паре с пятиступенчатой «механикой».
Кроссовер неплохо оснащен — кроме всего прочего в списке опций присутствует комплект подушек безопасности, датчик дождя и света, круиз-контроль, дистанционный запуск двигателя, камера заднего вида, перчаточный ящик с охлаждением, навигация, противотуманки и т. д. К машине прилагается оригинал ПТС, где зафиксирован лишь один владелец.
Напомним, что Hyundai ix35, который по сути представляет собой Tucson второго поколения, продавался в России с 2009 по 2015 год. Со сменой поколения кроссоверу вернули прежнее название.
KIA Sportage (750 000 ₽)
За 750 000 рублей предлагается пятилетняя KIA Sportage третьего поколения с пробегом всего в 48 000 км. На сегодняшний день это минимальный ценник на такую модель.
Под капотом корейского кроссовера спрятана все та же бензиновая «четверка» объемом 2 л мощностью 150 л. с., но работает она уже с «автоматом». Среди оборудования имеется кондиционер, датчик дождя, электрические стеклоподъемники передних и задних дверей, обогрев зеркал, противотуманки и прочее. У автомобиля было два владельца и к нему прилагается оригинал ПТС.
KIA Sportage третьего поколения сходил с конвейера с 2010 по 2015 год и пережил за это время один рестайлинг.
Hyundai Creta (825 000 ₽)
Одна из самых доступных Hyundai Creta на вторичном рынке продается за 825 000 рублей. Речь идет о модели прошлого года выпуска с 1,6-литровым 123-сильным мотором и «механикой». Трудовой стаж у машины совсем небольшой — всего 16 455 км. На нее имеется оригинал ПТС и, что характерно, в объявлении отмечено, что торг не уместен.
Список опций указан частично: «функция помощи при старте на подъеме и спуске, ABS, система распределения тормозных усилий, и т. д». Зато владелец утверждает, что отдает авто на родных заводских штапованных дисках с фирменными калпоками Hyndai и резиной Dinlop.
Напомним, что Hyundai Creta продается на российском рынке с августа 2016 года, и с тех пор модель занимает самые высокие позиции в рейтингах продаж.