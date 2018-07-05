Самые дешевые корейские кроссоверы и внедорожники в возрасте до 5 лет

Фото Hyundai
Кроссоверы по-прежнему остаются одними из самых востребованных автомобилей российского рынка. Пожалуй, наилучшим качеством среди бюджетных моделей славятся корейские производители. Портал «АвтоВзгляд» вычислил пять максимально доступных вариантов на вторичном рынке.
Иван Флягин

Самые дешевые и распространенные предложения среди пятилетних корейских SUV — автомобили SsangYong Actyon и SsangYong Kyron. Несмотря на то, что это разные по классу машины, цены на них различаются незначительно и стартуют в среднем от 500 000 рублей. Конечно же, не обошлось в списке и без марок KIA и Hyundai. Мы приводим пять разных моделей с самыми низкими ценами.

SsangYong Kyron (470 000 ₽)

470 000 рублей — один из самых низких ценников на пятилетние корейские SUV. Ровно столько стоит полноприводный рамный внедорожник SsangYong Kyron 2013 года с пробегом 128 000 км. Машина оснащена 2-литровым турбодизелем мощностью 141 л. с. и автоматической коробкой передач. На автомобиль имеется оригинал ПТС, где указан всего один владелец.

В объявлении отмечается, что Kyron продает организация, которая в свою очередь приобрела его у официального дилера. Среди прочих опций в наличии указан кожаный салон, климат-контроль, передние и задние парктроники, люк, обогрев руля и т. д.

SsangYong Kyron выпускался с 2005 по 2015 год, а в начале 2010-го он стал первой моделью открывшегося автосборочного предприятия «Соллерс-Дальний Восток», расположенного во Владивостоке.

SsangYong Actyon (486 000 ₽)

Один из мультибрендовых официальных дилеров предлагает по минимальной цене в 486 000 «деревянных» SsangYong Actyon второго поколения (дорестайлинговый вариант) 2013 года выпуска с пробегом 142 135 км. Автомобиль укомплектован бензиновой 2-литровой «четверкой» мощностью 149 л. с. и механической коробкой передач.

В объявлении указано, что на машину, прошедшую тщательную диагностику и предпродажную подготовку, дается гарантия юридической чистоты, а год и цена соответствуют заявленным. Кроме того отмечается, что дополнительные или скрытые комиссии и платежи отсутствуют.

Богатыми опциями машина не балует: в наличии кондиционер, ABS, обогрев и электропривод зеркал, бортовой компьютер, обогрев сидений и передние электростеклоподъемники. В настоящее время официальные цены на новый SsangYong Actyon стартуют от 1 169 000 рублей.

Hyundai ix35 (700 000 ₽)

Самый доступный пятилетний кроссовер марки Hyundai стоит 700 000 рублей. Модель ix35 2013 года выпуска (дорестайлинговая) с пробегом 98 000 км заряжена бензиновым 2-литровым мотором мощностью 159 л. с., который работает в паре с пятиступенчатой «механикой».

Кроссовер неплохо оснащен — кроме всего прочего в списке опций присутствует комплект подушек безопасности, датчик дождя и света, круиз-контроль, дистанционный запуск двигателя, камера заднего вида, перчаточный ящик с охлаждением, навигация, противотуманки и т. д. К машине прилагается оригинал ПТС, где зафиксирован лишь один владелец.

Напомним, что Hyundai ix35, который по сути представляет собой Tucson второго поколения, продавался в России с 2009 по 2015 год. Со сменой поколения кроссоверу вернули прежнее название.

KIA Sportage (750 000 ₽)

За 750 000 рублей предлагается пятилетняя KIA Sportage третьего поколения с пробегом всего в 48 000 км. На сегодняшний день это минимальный ценник на такую модель.

Под капотом корейского кроссовера спрятана все та же бензиновая «четверка» объемом 2 л мощностью 150 л. с., но работает она уже с «автоматом». Среди оборудования имеется кондиционер, датчик дождя, электрические стеклоподъемники передних и задних дверей, обогрев зеркал, противотуманки и прочее. У автомобиля было два владельца и к нему прилагается оригинал ПТС.

KIA Sportage третьего поколения сходил с конвейера с 2010 по 2015 год и пережил за это время один рестайлинг.

Hyundai Creta (825 000 ₽)

Одна из самых доступных Hyundai Creta на вторичном рынке продается за 825 000 рублей. Речь идет о модели прошлого года выпуска с 1,6-литровым 123-сильным мотором и «механикой». Трудовой стаж у машины совсем небольшой — всего 16 455 км. На нее имеется оригинал ПТС и, что характерно, в объявлении отмечено, что торг не уместен.

Список опций указан частично: «функция помощи при старте на подъеме и спуске, ABS, система распределения тормозных усилий, и т. д». Зато владелец утверждает, что отдает авто на родных заводских штапованных дисках с фирменными калпоками Hyndai и резиной Dinlop.

Напомним, что Hyundai Creta продается на российском рынке с августа 2016 года, и с тех пор модель занимает самые высокие позиции в рейтингах продаж.

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5 июля 2018
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