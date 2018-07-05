Самые дешевые корейские кроссоверы и внедорожники в возрасте до 5 лет

SsangYong Kyron (470 000 ₽)

470 000 рублей — один из самых низких ценников на пятилетние корейские SUV. Ровно столько стоит полноприводный рамный внедорожник SsangYong Kyron 2013 года с пробегом 128 000 км. Машина оснащена 2-литровым турбодизелем мощностью 141 л. с. и автоматической коробкой передач. На автомобиль имеется оригинал ПТС, где указан всего один владелец.

В объявлении отмечается, что Kyron продает организация, которая в свою очередь приобрела его у официального дилера. Среди прочих опций в наличии указан кожаный салон, климат-контроль, передние и задние парктроники, люк, обогрев руля и т. д.

SsangYong Kyron выпускался с 2005 по 2015 год, а в начале 2010-го он стал первой моделью открывшегося автосборочного предприятия «Соллерс-Дальний Восток», расположенного во Владивостоке.