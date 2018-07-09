Какой тип кузова машины предпочитают российские водители

Народная любовь к этому типу кузова не ослабевает уже десятилетия. По мнению экспертов тому есть несколько объяснений. Во-первых, традиционный выбор седана обусловлен исторически. В советские времена «кузовной ассортимент» отечественных автозаводов был ограничен, и в основном они выпускали именно седаны. Во-вторых, такая машина ассоциируется с высоким статусом. А в третьих, это наиболее практичный вариант: зимой при открытом багажнике в салон не проникает холодный воздух, летом — запах от дачного урожая. В общем, не стыдно и удобно.

Универсалы заняли второе место. На их долю от всего отечественного автопарка пришлось 30% или 12,7 млн. машин. Третий пункт в рейтинге популярности по версии агентства «Автостат» заняли хетчбэки. «Трехдверки» и «пятидверки» держат 20% рынка легковых авто: 8,4 млн. автовладельцев выбрали такой тип кузова.

Напомним, что по исследованиям на тот же период, помимо LADA 2107 и 2106 в ТОП-5 самых популярных моделей российского автопарка вошли трехдверная LADA 4x4, LADA 2109 и 2110.