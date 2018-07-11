Mercedes-AMG планирует собрать «убийцу» Porsche Cayman

Новый двухместный AMG будет представлен в паре вариантах кузова: закрытого купе, который должен стать соперником 718 Cayman, и родстера, противника 718 Boxster, как сообщает британский Autocar. Хотя еще рано говорить о технических характеристиках, новинка, скорее всего, получит силовую установку от самых младших «заряженных» A35 и A45. Это будет 2-литровая «четверка» с турбонагнетателем мощностью до 400 л. с.

Если новый проект пойдет в производство, то он станет пятой моделью в линейке эксклюзивных AMG. Напомним, что сейчас в модельный ряд входят SLS, GT, GT 4-Door Coupe и концепт-кар Project One.

Этим «болидом» немецкий бренд планирует привлечь новых клиентов: двухдверка получит относительно демократичный ценник, что сделает ее более доступной для начинающих участников любительских гонок и поклонников трек-дней.

Для сравнения: сейчас Porsche предлагает 718 Cayman с турбодвигателем объемом 2 л с максимальной отдачей в 300 «лошадок» и турбированным 2,5-литровым мотором мощностью 350 л. с. Кроме того, у бренда есть топовый 365-сильный Cayman GTS.