Jaguar Land Rover представил обновленный Range Rover Sport

Range Rover Sport получил адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go, который не только поддерживает заданную скорость движения, но и контролирует необходимую дистанцию до впереди идущего автомобиля. Система может плавно остановить машину при въезде в пробку и самостоятельно продолжить движение в течение трех секунд.

Кроме того, адаптивный круиз-контроль работает с ассистентом рулевого управления, удержающим автомобиль в полосе, фиксируя дорожную разметку. Если она отсутствует, то система ориентируется по положению впереди идущего автомобиля. В случае торможения или смены полосы функция деактивируется. Ассистент экстренного торможения при движении на высоких скоростях теперь доступен для каждой из версий адаптивного круиз-контроля.

На российском рынке Range Rover Sport 2019 модельного года появится во второй половине августа.

Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», британский Jaguar Land Rover и его китайский партнер Chery Auto начали обсуждение планов по созданию нового бренда.