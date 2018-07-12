Tesla обвинили во вранье и использовании неисправных деталей

Кроме того Трипп утверждает, что «Тесла» не стесняется повторно устанавливать сломанные детали. Также руководство бренда намеренно завысило отчетные показатели производства автомобиля Model 3 приблизительно на 44%, обманывая и своих инвесторов, и поклонников марки, как сообщает американское издательство The Washington Post. Сама Tesla, понятное дело, опровергает все обвинения.

Стоимость компании «Тесла» на 53 млрд. долларов больше, чем такого гиганта, как General Motors.

Напомним, что после увольнения своего сотрудника, автопроизводитель подал на него в суд за взлом компьютерных систем компании, утечку вредоносной и ложной информации в СМИ и даже кражу корпоративных секретов. Предприятие потребовало 1 млн. долларов возмещения за причиненный ущерб. Но Мартин Трипп полностью отрицает свою вину.

Надо сказать, что последнее время вокруг бренда довольно часто возникают скандалы. Совсем недавно, как уже писал портал «АвтоВзгляд», британцы провели независимые испытания седанов Tesla Model S. В результате было установлено, что реальный выброс вредных веществ в атмосферу этими электромобилями вполне сопоставим с вредоносным выхлопом любого автомобиля с обычным двигателем внутреннего сгорания. Имеются за маркой и другие грешки.