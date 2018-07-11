УАЗ выпустил конкурента Volkswagen Multivan Т6

В честь 60-летия легендарной модели УАЗ «Буханка», Ульяновский автомобильный завод начал производство юбилейной версии этого полноприводного микроавтобуса. Отличительной особенностью экстерьера эксклюзивной серии УАЗ-452 стало двухцветное исполнение кузова. «Крыша автомобиля окрашена в глянцевый белый цвет, который прекрасно сочетается с благородным серо-зеленым цветом кузова „Буханки“ и придает облику автомобиля современный и в тоже время торжественный вид», — гордится случившимся пресс-служба автопроизводителя.

Заметим, что идею такого рода «празднования» юбилея этого микроавтобуса, который почти в первозданном виде дошел до нас с советских времен, на УАЗе явно подсмотрели у концерна Volkswagen. Пару лет назад, в память о культовом VW Transporter «Bulli» на рынок была выведена серия Volkswagen Multivan Т6 в двухцветной окраске — белый верх, красный низ. Что же касается «Буханка 60th anniversary edition», то в ее комплектацию вошли белые 16-дюймовые диски и почти революционное для УАЗ-452 решение: единый ключ для дверей и замка зажигания! Сиденья юбилейного автомобиля обтянуты пафосной, но практичной тканью с инновационной водоотталкивающей тефлоновой пропиткой.