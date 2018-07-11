УАЗ выпустил конкурента Volkswagen Multivan Т6

Люди в 60 лет выходят на пенсию, а для УАЗ-452, всем известной «Буханки», 60-летие с начала производства — не более чем повод «приодеться» в эксклюзивный наряд. Ульяновский автозавод решил отметить юбилей модели «не хуже других» — попробовав скопировать его идею у подразделения коммерческого транспорта Volkswagen AG.
В честь 60-летия легендарной модели УАЗ «Буханка», Ульяновский автомобильный завод начал производство юбилейной версии этого полноприводного микроавтобуса. Отличительной особенностью экстерьера эксклюзивной серии УАЗ-452 стало двухцветное исполнение кузова. «Крыша автомобиля окрашена в глянцевый белый цвет, который прекрасно сочетается с благородным серо-зеленым цветом кузова „Буханки“ и придает облику автомобиля современный и в тоже время торжественный вид», — гордится случившимся пресс-служба автопроизводителя.
Заметим, что идею такого рода «празднования» юбилея этого микроавтобуса, который почти в первозданном виде дошел до нас с советских времен, на УАЗе явно подсмотрели у концерна Volkswagen. Пару лет назад, в память о культовом VW Transporter «Bulli» на рынок была выведена серия Volkswagen Multivan Т6 в двухцветной окраске — белый верх, красный низ. Что же касается «Буханка 60th anniversary edition», то в ее комплектацию вошли белые 16-дюймовые диски и почти революционное для УАЗ-452 решение: единый ключ для дверей и замка зажигания! Сиденья юбилейного автомобиля обтянуты пафосной, но практичной тканью с инновационной водоотталкивающей тефлоновой пропиткой.
Она обеспечивает им повышенную износостойкость и легкость мойки, которая будет регулярна и неизбежна в посконных условиях эксплуатации эксклюзивной модели. Кроме того, юбилейная «Буханка» оборудована неразрезными мостами «спайсер» и блокировкой дифференциала заднего моста, которые обеспечивают повышенную проходимость на бездорожье. На случай неизбежного и скорого исчезновения эксклюзивной краски под слоем ржавчины, дизайнеры УАЗ предусмотрели установку на «морде» эксклюзивной «Буханка» специальной эмблемы — чтобы машину потом хоть как-то опознавать можно было.
Она выглядит как кольцо с вставкой серебристых букв УАЗ и годом начала производства модели. С обеих сторон кольца размещены стилизованные крылья красного и темно-синего цвета. Если этот полет дизайнерской мысли вскоре не отвалится на ходу, владелец юбилейной «Буханки» всегда сможет сделать вид, что приобрел ее исключительно из-за аристократичной склонности к коллекционированию уникальной техники, а не под давлением суровых жизненных обстоятельств.
Стоимость «Юбилейной серии» УАЗ-452 составит 757 700 рублей. Заказать машину можно уже сейчас в дилерских центрах УАЗ, а ее официальные продажи начнутся в июле.