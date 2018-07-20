Заводы АВТОВАЗа уходят в корпоративный отпуск

Фото: LADA
Заводы компании АВТОВАЗ собрались на запланированные ежегодные каникулы, которые продлятся с 23 июля по 12 августа. Отпуск предстоит как предприятию в Тольятти, так и ижевскому производству LADA. Для того, чтобы перерыв прошел гладко, бренду пришлось обеспечить дополнительный запас продукции, которая будет бесперебойно поступать в дилерские центры.
Светлана Ермолаева

Во время каникул сотрудники компании проверят все оборудование и произведут необходимый ремонт. Кроме того, и во время отпуска будет продолжено обновление заводского оснащения и технической инфраструктуры. Как уже писал портал «АвтоВзгляд», руководство АВТОВАЗа разработало целую комплексную программу по улучшению условий труда, на которую начальство выделило больше трех млрд. рублей.

На тольяттинском предприятии на данный момент собираются почти все модели LADA, кроме автомобилей популярного семейства Vesta, которые выпускает ижевский завод. Также с конвейера Волжского производства сходят Renault Logan и Renault Sandero, Nissan Almera и полная российская линейка Datsun: on-DO и mi-DO.

Напомним, что в это же время на плановые каникулы закрывается завод Nissan в Санкт-Петербурге. Там бренд собирается три кроссовера для россиян: Murano, Qashqai и X-Trail. А осенью последние два SUV будут производиться уже в рестайлинговой версии.

авторынок, производители, производство, бюджетные авто
20 июля 2018
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