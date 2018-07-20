Заводы АВТОВАЗа уходят в корпоративный отпуск

Во время каникул сотрудники компании проверят все оборудование и произведут необходимый ремонт. Кроме того, и во время отпуска будет продолжено обновление заводского оснащения и технической инфраструктуры. Как уже писал портал «АвтоВзгляд», руководство АВТОВАЗа разработало целую комплексную программу по улучшению условий труда, на которую начальство выделило больше трех млрд. рублей.

На тольяттинском предприятии на данный момент собираются почти все модели LADA, кроме автомобилей популярного семейства Vesta, которые выпускает ижевский завод. Также с конвейера Волжского производства сходят Renault Logan и Renault Sandero, Nissan Almera и полная российская линейка Datsun: on-DO и mi-DO.

Напомним, что в это же время на плановые каникулы закрывается завод Nissan в Санкт-Петербурге. Там бренд собирается три кроссовера для россиян: Murano, Qashqai и X-Trail. А осенью последние два SUV будут производиться уже в рестайлинговой версии.