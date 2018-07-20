Почему бесполезно проверять качество топлива на АЗС

Фото: Московский Комсомолец
Многие автовладельцы, озабоченные техническим состоянием своих машин, задаются вопросом: можно ли самостоятельно проверить качество топлива на АЗС, не прибегая к услугам лабораторий. Тем более, что способов выяснить, соответствует ли горючее требованиям, в интернете предостаточно. Но насколько эффективны они на самом деле, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Виктория Базылева

Если верить тому, что пишут на форумах, один из самых простых методов проверки качества топлива — налить его в пластиковую или стеклянную тару и присмотреться к цвету. Мол, настоящий, безопасный для автомобиля бензин прозрачный или чуть желтоватый. А вот горючее, имеющее ярко-желтый или красноватый оттенки, явно содержит в себе масла или примеси.

Те, кто не доверяет в полной мере своим глазам, могут воспользоваться чистым листом бумаги. Чтобы узнать, качественное ли топливо предлагает та или иная АЗС, достаточно капнуть на «пергамент» пару капель бензина и немного подождать. На бумаге остались маслянистые пятна или то место, куда вы нанесли жидкость, окрасилось в другой цвет? Вероятно, эту заправку лучше объезжать стороной.

Фото: Московский Комсомолец

Дотошные автовладельцы рекомендуют своим «коллегам», одержимым идеей вывести АЗС на чистую воду, приобрести денсиметр или ареометр. Это, напомним, приборы для измерения плотности жидкостей и твердых тел. У качественного бензина показатель должен быть порядка 0,75 г/см³. Но делать выводы, исходя из полученных сведений, не стоит, поскольку плотность горючего может отличается в зависимости от его марки, температуры и прочих обстоятельств.

Помимо этих трех способов, есть еще несколько, но и они достаточно сомнительны. Так что же получается, водители без помощи лабораторий реально могут определить качество топлива? С этим вопросом портал «АвтоВзгляд» обратился к руководителю Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергею Канаеву, известному по многочисленным акциям, направленным на проверку работы отечественных АЗС.

Фото: www.banker.bg

По словам нашего собеседника, все цветные, бумажные, марганцовые и прочие так горячо обсуждаемые в Сети тесты совершенно неэффективны. И единственный действенный способ выяснить, насколько топливо соответствует установленным требованиям — обратиться в лабораторию, специализирующуюся на исследованиях горючки.

Кстати сказать, и сама ФАР регулярно проводит проверку топлива, которое продается на российских АЗС. Для оценки качества бензина и дизеля эксперты применяют систему, разработанную в соответствии с ГОСТ. По завершению тестов ФАР присваивает заправке «звезду»: зеленую, если нарушений не выявлено, или красную — в случае, когда они есть.

Интересно, что на сайте Федерации также размещена специальная карта, на которой отмечены все «опасные» станции. «Рисуют» ее для автомобилистов, чтобы те знали, на какие заправки можно заезжать, а на какие, во избежание серьезных проблем с машиной, не стоит. Если схемы недостаточно, и вы хотите убедиться в качестве топлива какой-либо АЗС лично, обращайтесь, как мы уже писали выше, в лабораторию.

Результатов экспертизы будет вполне достаточно для самоуспокоения, но никак не для суда. Планируете пожаловаться на непорядочную топливную компанию Фемиде? Тогда вам нужно идти не в лабораторию, а к юристу. Правовед сориентирует, как подойти к проверке качества горючки правильно с точки зрения закона (включая процедурную составляющую процесса и составление необходимых бумаг) и расскажет обо всех подводных камнях.

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20 июля 2018
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