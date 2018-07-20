Почему бесполезно проверять качество топлива на АЗС

Многие автовладельцы, озабоченные техническим состоянием своих машин, задаются вопросом: можно ли самостоятельно проверить качество топлива на АЗС, не прибегая к услугам лабораторий. Тем более, что способов выяснить, соответствует ли горючее требованиям, в интернете предостаточно. Но насколько эффективны они на самом деле, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Если верить тому, что пишут на форумах, один из самых простых методов проверки качества топлива — налить его в пластиковую или стеклянную тару и присмотреться к цвету. Мол, настоящий, безопасный для автомобиля бензин прозрачный или чуть желтоватый. А вот горючее, имеющее ярко-желтый или красноватый оттенки, явно содержит в себе масла или примеси.
Те, кто не доверяет в полной мере своим глазам, могут воспользоваться чистым листом бумаги. Чтобы узнать, качественное ли топливо предлагает та или иная АЗС, достаточно капнуть на «пергамент» пару капель бензина и немного подождать. На бумаге остались маслянистые пятна или то место, куда вы нанесли жидкость, окрасилось в другой цвет? Вероятно, эту заправку лучше объезжать стороной.
Дотошные автовладельцы рекомендуют своим «коллегам», одержимым идеей вывести АЗС на чистую воду, приобрести денсиметр или ареометр. Это, напомним, приборы для измерения плотности жидкостей и твердых тел. У качественного бензина показатель должен быть порядка 0,75 г/см³. Но делать выводы, исходя из полученных сведений, не стоит, поскольку плотность горючего может отличается в зависимости от его марки, температуры и прочих обстоятельств.
Помимо этих трех способов, есть еще несколько, но и они достаточно сомнительны. Так что же получается, водители без помощи лабораторий реально могут определить качество топлива? С этим вопросом портал «АвтоВзгляд» обратился к руководителю Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергею Канаеву, известному по многочисленным акциям, направленным на проверку работы отечественных АЗС.
По словам нашего собеседника, все цветные, бумажные, марганцовые и прочие так горячо обсуждаемые в Сети тесты совершенно неэффективны. И единственный действенный способ выяснить, насколько топливо соответствует установленным требованиям — обратиться в лабораторию, специализирующуюся на исследованиях горючки.
Кстати сказать, и сама ФАР регулярно проводит проверку топлива, которое продается на российских АЗС. Для оценки качества бензина и дизеля эксперты применяют систему, разработанную в соответствии с ГОСТ. По завершению тестов ФАР присваивает заправке «звезду»: зеленую, если нарушений не выявлено, или красную — в случае, когда они есть.
Интересно, что на сайте Федерации также размещена специальная карта, на которой отмечены все «опасные» станции. «Рисуют» ее для автомобилистов, чтобы те знали, на какие заправки можно заезжать, а на какие, во избежание серьезных проблем с машиной, не стоит. Если схемы недостаточно, и вы хотите убедиться в качестве топлива какой-либо АЗС лично, обращайтесь, как мы уже писали выше, в лабораторию.
Результатов экспертизы будет вполне достаточно для самоуспокоения, но никак не для суда. Планируете пожаловаться на непорядочную топливную компанию Фемиде? Тогда вам нужно идти не в лабораторию, а к юристу. Правовед сориентирует, как подойти к проверке качества горючки правильно с точки зрения закона (включая процедурную составляющую процесса и составление необходимых бумаг) и расскажет обо всех подводных камнях.