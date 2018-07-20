Почему бесполезно проверять качество топлива на АЗС

Если верить тому, что пишут на форумах, один из самых простых методов проверки качества топлива — налить его в пластиковую или стеклянную тару и присмотреться к цвету. Мол, настоящий, безопасный для автомобиля бензин прозрачный или чуть желтоватый. А вот горючее, имеющее ярко-желтый или красноватый оттенки, явно содержит в себе масла или примеси.

Те, кто не доверяет в полной мере своим глазам, могут воспользоваться чистым листом бумаги. Чтобы узнать, качественное ли топливо предлагает та или иная АЗС, достаточно капнуть на «пергамент» пару капель бензина и немного подождать. На бумаге остались маслянистые пятна или то место, куда вы нанесли жидкость, окрасилось в другой цвет? Вероятно, эту заправку лучше объезжать стороной.