Новый Renault Logan Stepway впервые замечен на тестах

Качество снимков, опубликованных в социальных сетях, оставляет желать лучшего, однако некоторые детали экстерьера нового «Логана» все-таки можно рассмотреть. В частности, защитный пластиковый обвес. Кроме того, предполагается, что от традиционного седана «внедорожный» будет отличаться иными бамперами.

Разумеется, особенности кросс-модификации бюджетного французского седана не ограничиваются только лишь дизайнерскими изысками и шильдиками. Куда более интересен тот факт, что дорожный просвет новинки составляет 195 мм, что на 8 мм меньше, чем у отечественной четырехдверки LADA Vesta Cross.

Никаких технических подробностей о Renault Logan Stepway — предполагается, что «внедорожное» авто будет именоваться именно так — в компании пока не раскрывают. По предварительным данным, в линейку двигателей войдут 1,6-литровые моторы, безальтернативно агрегатированные с бесступенчатой трансмиссией.

Уже известно, что в шоу-румах дилеров кросс-версия «Логана» появится в ноябре — тогда же, когда в продажу поступит обновленный псевдокроссовер Sandero Stepway. Информацию о ценах и комплектациях российское представительство Renault, очевидно, объявит ближе к запуску модели.