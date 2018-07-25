В России стартовали продажи обновленных Renault Logan и Sandero

Дизайнеры пересмотрели оформление передних бампера, противотуманных огней и диффузора. Не забыли о таких штрихах, как оригинальный цвет кузова под названием Brun Vision и колесные диски Symphonie диаметром 15 дюймов.

Оба авто обзавелись более удобным рулевым колесом, улучшенными подстаканниками у центральной консоли, в которые без проблем помещаются стаканы объемом 0,33 л и пол-литровые пластиковые бутылки.

Кстати, у рестайлинговых моделей лючок бензобака отныне открывается с помощью кнопки прямо из салона, а указатели поворота могут теперь кратковременно включаться при несильном нажатии на подрулевой рычажо. Кроме того, на центральном дисплее теперь можно отследить температуру охлаждающей жидкости мотора. Не забыли и о пассажирах заднего ряда: начиная с версии Life для них установлена 12-вольтовая розетка.

Производитель предлагает седан и хетчбэк с бензиновым двигателем объемом 1,6 л мощностью 82, 102 или 113 л. с. Силовой агрегат может работать совместно с пятиступенчатой «механикой» или четырехдиапазонной АКП.

Базовая стоимость Renault Logan и Sandero начинается от 544 000 рублей.