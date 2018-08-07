АВТОВАЗ готовит «премьеру, которая изменит все»

Как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, одной из новинок АВТОВАЗа на ММАС-2018 станет «внедорожная» модификация LADA XRAY Cross. И наиболее вероятно, что один из засекреченных автомобилей на опубликованном снимке — именно она. Кроме того, не исключается презентация обновленных седана Granta и хетчбэка Kalina, которые в скором времени объединятся в одно семейство.

Уже ни для кого не секрет, что на Московском моторшоу дебютирует и «спортивная» LADA Vesta Sport. Наверняка, она входит в число таинственных новинок, изображенных на тизере. Но что за громкая премьера ожидает потребителей? Судя по всему, речь идет о каком-то новом концепт-каре — возможно, кроссовере, на который в интервью порталу «АвтоВзгляд» намекнул Стив Маттин, шеф-дизайнер отечественной марки.

Любопытно, что и два года назад в преддверии ММАС-2016 тольяттинцы подогревали интерес автолюбителей подобным образом, обещая оглушительную премьеру. Тогда, напомним, АВТОВАЗ представил линейку моделей, выполненных в едином «иксобразном» стиле.

Добавим, что Московский автосалон откроет свои двери для журналистов 29 августа, а для широкой публики — 31-го. Помимо АВТОВАЗа, на российское моторшоу приедут Renault, Ravon, KIA и Hyundai, а также китайские FAW, Lifan, Haval и Geely.