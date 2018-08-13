Рассекречен экстерьер нового BMW Z4

Снимки нового BMW Z4 были обнаружены на просторах социальной сети Instagram. Судя по шильдикам автомобиля, перед нами топовая модификация модели — M40i. Технических подробностей об этой версии — как, впрочем, и о других — на сегодняшний день нет. Но по предварительным данным, M40i оборудуют совершенно новым шестицилиндровым мотором.

Самая дорогая модификация BMW Z4 сможет похвастать спортивной M-подвеской, перенастроенным рулевым управлением, усиленными тормозными механизмами, легкосплавными дисками особого дизайна, а также прочей атрибутикой «горячих» машин M-серии. Как сообщает Motor1, в список оснащения M40i войдет, помимо прочего, электронная блокировка дифференциала.

Премьера нового BMW Z4 запланирована на конец августа — автомобиль покажут на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич. В продаже новинка, как ожидается, появится весной следующего года. По данным наших зарубежных коллег, стартовый прайс баварского родстера составит порядка 50 000 долларов.