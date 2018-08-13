Рассекречен экстерьер нового BMW Z4

Фото: www.instagram.com/liucunyi/
Уже не секрет, что долгожданная премьера серийной версии BMW Z4 состоится в конце августа на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич. В преддверии дебюта в Сеть просочились фотографии баварского родстера, запечатленного без камуфляжной пленки.
Кристина Извекова

Снимки нового BMW Z4 были обнаружены на просторах социальной сети Instagram. Судя по шильдикам автомобиля, перед нами топовая модификация модели — M40i. Технических подробностей об этой версии — как, впрочем, и о других — на сегодняшний день нет. Но по предварительным данным, M40i оборудуют совершенно новым шестицилиндровым мотором.

Самая дорогая модификация BMW Z4 сможет похвастать спортивной M-подвеской, перенастроенным рулевым управлением, усиленными тормозными механизмами, легкосплавными дисками особого дизайна, а также прочей атрибутикой «горячих» машин M-серии. Как сообщает Motor1, в список оснащения M40i войдет, помимо прочего, электронная блокировка дифференциала.

Премьера нового BMW Z4 запланирована на конец августа — автомобиль покажут на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич. В продаже новинка, как ожидается, появится весной следующего года. По данным наших зарубежных коллег, стартовый прайс баварского родстера составит порядка 50 000 долларов.

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13 августа 2018
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