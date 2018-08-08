Сколько на самом деле должна стоить платная парковка в Москве

Министерство транспорта подготовило рекомендации для властей регионов по расчету тарифов на платных парковках. Любопытно, что предлагаемая методика вычислений дает результат, сильно отличающийся от существующих сейчас в столице расценок.
Максим Строкер

На официальном сайте Минтранса появился проект приказа «Об утверждении методических рекомендаций по определению размера платы за пользование платными парковками». В нем ведомство раскрывает свое понимание способа расчета стоимости стоянки на платном муниципальном месте.

В формуле присутствует базовая величина тарифа и четыре коэффициента, учитывающие расположение парковки, время стоянки, типа транспортного средства и коэффициента «в зависимости от иных критериев по усмотрению владельца парковки». Наличие последнего фактически позволяет «владельцу парковки», то есть местному органу власти, поднимать стоимость стоянки до абсолютно любых высот. Так называемый базовый тариф, по мысли министерства, рассчитывается с учетом соотношения уровня доходов в конкретном муниципальном образовании и субъекте РФ, номинальной зарплаты в муниципалитете и субъекте Федерации и изменения заполняемости парковки от времени.

В результате всех вычислений городские или муниципальные власти должны отдельно рассчитать цену для утренней, дневной, вечерней и ночной парковки. Причем тариф должен быть таким, чтобы 15% мест на парковке оставалось свободными всегда.

Если пустых мест больше или меньше — значит есть «необходимость корректировки величины размера» тарифа, утверждают создатели методички.

Заметим, что все эти расчеты Минтранс предлагает применять лишь к вновь создаваемым зонам платной парковки в населенных пунктах. То есть уже существующие расценки на стоянку на платных парковках в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов страны подвергать ревизии никто не собирается.

В проекте приказа Минтранс приводит таблицу расчетов тарифов для всех регионов страны, а также для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Например, если в столице парковка заполнена на 100%, адекватной ценой стоянки на ней является 138 рублей/час. А когда свободно 50% мест или больше — оставлять машину на ней должно быть разрешено вообще бесплатно.

Напомним, что в мае этого года глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов в эфире радиостанции «Москва FМ» сообщил, что на парковках в центре города близ гостиниц и ТЦ, уровень загрузки в часы пик не превышает 60—65%. Это означает, что по методике Минтранса часовая стоянка там должна быть не дороже 95 рублей. Сейчас же на центральных улицах города автовладельцы платят по 200 ₽/час.

парковка, платная парковка, коррупция
8 августа 2018
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