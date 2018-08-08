Сколько на самом деле должна стоить платная парковка в Москве

На официальном сайте Минтранса появился проект приказа «Об утверждении методических рекомендаций по определению размера платы за пользование платными парковками». В нем ведомство раскрывает свое понимание способа расчета стоимости стоянки на платном муниципальном месте.

В формуле присутствует базовая величина тарифа и четыре коэффициента, учитывающие расположение парковки, время стоянки, типа транспортного средства и коэффициента «в зависимости от иных критериев по усмотрению владельца парковки». Наличие последнего фактически позволяет «владельцу парковки», то есть местному органу власти, поднимать стоимость стоянки до абсолютно любых высот. Так называемый базовый тариф, по мысли министерства, рассчитывается с учетом соотношения уровня доходов в конкретном муниципальном образовании и субъекте РФ, номинальной зарплаты в муниципалитете и субъекте Федерации и изменения заполняемости парковки от времени.

В результате всех вычислений городские или муниципальные власти должны отдельно рассчитать цену для утренней, дневной, вечерней и ночной парковки. Причем тариф должен быть таким, чтобы 15% мест на парковке оставалось свободными всегда.