Почему в Сочи не стоит ехать на автомобиле

Километровые заторы на трассах Краснодарского края, которые традиционно образуются в «бархатный» сезон, являются головной болью как для туристов, так и для жителей региона уже на протяжении многих лет. Когда проблема достигла своего апогея, власти приступили к реконструкции самых «ходовых» дорог — некоторые трассы расширились, что привело к увеличению пропускной способности магистралей и, как следствие, к уменьшению количества пробок. Но А147 Джугба—Сочи в их числе не было.

На сегодняшний день эта федеральная дорога, по которой можно добраться не только на российский курорт, но и в Абхазию, по понятным причинам носит звание самой загруженной трассы. Автомобилисты часами толкаются в заторах на подъезде к Южной столице — в летние месяцы, в разгар отпусков, пробки растягиваются на десятки километров. И потому совершенно не удивительно, что моторизованные граждане с нетерпением ждут, когда же дорожники доберутся наконец до А147.

На радость российских водителей, в конце апреля заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Астахов заявил, что реконструкция дороги А147 запланирована на будущий год. Он сообщил, что детали проекта уже обсудил научно-технический совет Росавтодора, однако в подробности вдаваться не стал. И хотя дорожники согласовали предварительную программу ремонта трассы, в обозримом будущем перестраивать ее не будут. Минтранс России посчитал реализацию проекта нецелесообразной.