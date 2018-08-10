Почему в Сочи не стоит ехать на автомобиле

Слухи о том, что в 2019 году начнется долгожданная реконструкция трассы A147 — единственной автомобильной дороги, ведущей к Сочи — появились еще весной. Наконец, спустя несколько месяцев, ситуацию официально прокомментировали в Минтрансе: как оказалось, никакие работы на проблемном шоссе, где туристы теряют в пробках по несколько часов своей жизни, проводиться не будут. Реализацию проекта посчитали нецелесообразной.
Километровые заторы на трассах Краснодарского края, которые традиционно образуются в «бархатный» сезон, являются головной болью как для туристов, так и для жителей региона уже на протяжении многих лет. Когда проблема достигла своего апогея, власти приступили к реконструкции самых «ходовых» дорог — некоторые трассы расширились, что привело к увеличению пропускной способности магистралей и, как следствие, к уменьшению количества пробок. Но А147 Джугба—Сочи в их числе не было.
На сегодняшний день эта федеральная дорога, по которой можно добраться не только на российский курорт, но и в Абхазию, по понятным причинам носит звание самой загруженной трассы. Автомобилисты часами толкаются в заторах на подъезде к Южной столице — в летние месяцы, в разгар отпусков, пробки растягиваются на десятки километров. И потому совершенно не удивительно, что моторизованные граждане с нетерпением ждут, когда же дорожники доберутся наконец до А147.
На радость российских водителей, в конце апреля заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Астахов заявил, что реконструкция дороги А147 запланирована на будущий год. Он сообщил, что детали проекта уже обсудил научно-технический совет Росавтодора, однако в подробности вдаваться не стал. И хотя дорожники согласовали предварительную программу ремонта трассы, в обозримом будущем перестраивать ее не будут. Минтранс России посчитал реализацию проекта нецелесообразной.
«Варианты реконструкции автомобильной дороги Джубга—Сочи прорабатывались в Министерстве транспорта и Росавтодоре. Предварительные технические и финансовые оценки говорят о том, что это чрезвычайно капиталоёмкий проект», — отрапортовали дорожники. По их данным, при нынешних ценах реализация программы по ремонту столь востребованной трассы обойдется властям не менее, чем в 1,6 трлн. рублей. Цифры, согласитесь, не маленькие.
Что же до технической составляющий проекта, то и здесь не все так просто. Как пояснили в Минтрансе, провести реконструкцию трассы А147 крайне сложно, в виду необходимости временного вывода из эксплуатации сразу нескольких участков железной дороги, расположенных на береговой линии. «На время стройки нормальное движение вдоль побережья будет серьезно затруднено, как по автомобильной, так и по железной дороге. Это существенно осложнит работу всей инфраструктуры одного из ключевых курортных регионов страны».
Но значит ли это, что мучениям автомобилистов конца не будет? Нет, отнюдь. Пока Минтранс ведет речь исключительно о «настоящем времени», а значит есть шанс, что проект реализуют позже, когда появится возможность. Не исключено, что вместе с А147 под программу реконструкции подпадет и обход Туапсе — другой проблемный участок на черноморском побережье.