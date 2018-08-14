Cadillac готовит к премьере бюджетную модель

В скором времени модельный ряд Cadillac пополнит абсолютно новый седан, который предположительно получит название CT3 или CT4. Основными конкурентами своей новинки американцы называют Mercedes-Benz A-класса и Audi A3. В преддверии презентации никаких подробностей о машине представители марки не раскрывают, хотя кое-что о ней уже известно.

Так, по данным Carscoops, в моторную гамму нового седана войдут несколько бензиновых двигателей с турбонаддувом, которые будут агрегатироваться с шести- и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Ожидается, что топовые модификации модели получат полный привод — у базовых же ведущими выступят, вероятнее всего, задние колеса.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что Cadillac также начал разработку следующего поколения внедорожника Escalade, который дебютирует в 2020 году. Более подробно узнать о сменившем генерацию вездеходе можно, пройдя по этой ссылке.