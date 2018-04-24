Mercedes-Benz представил A-класс в кузове седан

Хетчбэк A-класса нового, уже четвертого поколения компания Mercedes-Benz презентовала широкой публике в начале февраля нынешнего года. Наконец, штутгартцы подготовили и седан — машину, ориентированную на китайский авторынок покажут 25 апреля в Пекине, а четырехдверку для других стран — чуть позже. Точные даты автостроитель пока не называет.

Как и предполагалось, седан A-класса унаследовал многие черты у концептуального A Sedan, представленного весной 2017 года. В целом экстерьеры моделей перекликаются, хотя есть и несколько существенных различий. Предсерийная четырехдверка обзавелась иной радиаторной решеткой, слегка видоизмененной оптикой, перелицованными бамперами и традиционными, не выдвижными ручками дверей.