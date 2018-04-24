Mercedes-Benz представил A-класс в кузове седан

Публичная премьера Mercedes-Benz A-класса в новом для него кузове седан состоится 25 апреля на Пекинском моторшоу. В преддверии дебюта представители марки раскрыли кое-какие технические подробности об автомобиле.
Хетчбэк A-класса нового, уже четвертого поколения компания Mercedes-Benz презентовала широкой публике в начале февраля нынешнего года. Наконец, штутгартцы подготовили и седан — машину, ориентированную на китайский авторынок покажут 25 апреля в Пекине, а четырехдверку для других стран — чуть позже. Точные даты автостроитель пока не называет.
Как и предполагалось, седан A-класса унаследовал многие черты у концептуального A Sedan, представленного весной 2017 года. В целом экстерьеры моделей перекликаются, хотя есть и несколько существенных различий. Предсерийная четырехдверка обзавелась иной радиаторной решеткой, слегка видоизмененной оптикой, перелицованными бамперами и традиционными, не выдвижными ручками дверей.
Размер колесной базы седана равняется 2789 мм, что на 60 мм больше, нежели у хетчбэка. Правда, речь идет об удлиненной модификации LWB, разработанной специально для рынка Поднебесной. В моторную гамму вошли 1,3-литровый двигатель в степенях форсировки 136 и 163 л. с., а также более мощный 190-сильный агрегат объемом два литра. Коробка передач — безальтернативно семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.
Наверняка седаны A-класса для других стран будут оснащаться иными силовыми агрегатами. Не исключено, что четырехдверки позаимствуют моторы и коробки у одноименного хетчбэка. Он, напомним, комплектуется дизельным 116-сильным, а также бензиновыми 163- и 224-сильными двигателями, работающими с семидиапазонными «роботами» и шестискоростной «механикой».