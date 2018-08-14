В Москве назвали самые популярные автомобили

Как сообщает «Автостат», за шесть месяцев нынешнего года больше всего своих машин распродала корейская KIA. В период с января по май владельцами авто этой марки стали почти 18 500 москвичей — на 33,5% больше, чем в прошлом году.

Второе место занимает родственный Hyundai — в указанный период автомобиль разошелся тиражом в 12 000 экземпляров, продемонстрировав рост популярности на 1,6%.

Тройку лидеров замыкает немецкий Volkswagen, чьи продажи выросли на 19,6% и в абсолютных цифрах составили немногим меньше 9000 машин.

Что касается моделей, то бестселлером рынка среди легковушек стал KIA Rio, а следом за ним идет Hyundai Solaris. И никаких тут вам LADA или Mercedes. Что сулит в обозримом будущем авторынку вновь падающий рубль, узнаем ближе к концу года.