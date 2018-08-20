Какой автомобиль легче продать на вторичном рынке

Лучше других на российском рынке подержанных легковых автомобилей по-прежнему продаются модели гольф-класса — в прошлом месяце в их пользу сделал выбор 137 801 покупатель. Тем не менее, объем сегмента сократился на 4,7%: в июле 2017-го, для сравнения, такие машины разлетелись тиражом в 144 624 единицы.

На второй строчке, по информации агентства «Автостат», располагаются кроссоверы, которые в минувшем месяце нашли 93 150 новых хозяев. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их продажи подросли на 2%. Следом идут компактные машины — представили класса B. Таких авто было реализовано 93 058 единиц (-1,3%).

Куда меньше россиян интересуют модели сегмента D — в июле автомобилями, которые относятся к этому классу, обзавелись 36 811 человек (-6,8%). Падает спрос и на легковушки E-сегмента. Представительские машины нашли в прошлом месяце 25 153 покупателей, что на 5% меньше чем в минувшем году.

На минивэнах (MPV) остановились 18 635 наших сограждан (+3%) — это второй из двух классов, где продажи подросли. Чуть меньше 8000 человек, а именно 7961, приобрели субкомпактные машины (сегмент А) — по сравнению прошлым годом показатель снизился на 7,8%. На 6% просели и люксовые авто, которые привлекли внимание лишь 5205 покупателей.