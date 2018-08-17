ОНФ назвал регионы, где ОСАГО купить нереально

ОНФ рассказал об итогах своего исследования ситуации с ОСАГО в 46 регионах России. В нем приняли участие 2345 автовладельцев. Кроме того, члены «фронта» сделали почти 300 тестовых оформлений e-ОСАГО. Результаты не утешительны. В 60% случаях при попытке купить электронный полис у автовладельца возникают проблемы технического характера. В четырех регионах вообще ни одна попытка активистов приобрести e-ОСАГО не удалась. Подобные неприятности хронически преследуют автовладельцев в Карачаево-Черкесии, Северной Осетии-Алании, Адыгее и Буряти.

Сложности с покупками электронных полисов выражались в зависаниях сайта компании-страховщика, необъяснимых сложностях при регистрации, затруднениях с получением кодов подтверждения и автоматические ответы сайтов о временной невозможности заключить договор ОСАГО.

В ходе мониторинга эксперты и активисты ОНФ проверили 29 страховых компаний, включая крупнейших участников рынка («РЕСО-гарантия», «Росгосстрах», «Ингосстрах», ВСК, «Альфастрахование» и другие), а также десятки офисов страховщиков в разных регионах России.

При посещении точек продаж полисов выяснилось, что там по-прежнему практикуют навязывание дополнительных страховых продуктов клиентам. В нагрузку к полису ОСАГО агенты пытаются продавать страхование жизни, здоровья или имущества. Помимо этого, компании в регионах требуют с автовладельцев плату за получение диагностической карты, за помощь в оформлении e-ОСАГО и иные навязываемые услуги. Кроме того, в Новосибирской области, Башкортостане, Бурятии и ряде других регионов страховщики отказываются продавать полисы ОСАГО владельцам мотоциклов и такси.