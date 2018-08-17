Кто виноват в ДТП, если оба водителя ехали задним ходом

Загрузив в свой автомобиль сумки-пакеты, уставшую жену и трех капризных детей, вы начали выезжать с парковки супермаркета задним ходом. Через пару секунд раздался глухой удар — бампер вашей машины «встретился» с бампером соседнего авто, равно как и вы пятившегося назад. Кто, согласно букве ПДД, выступил зачинщиком такой аварии и можно ли при таких раскладах рассчитывать на возмещение по ОСАГО, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Оказаться в подобной ситуации — особенно обитателям тесных мегаполисов — проще простого. Действия могут разворачиваться не только на забитых парковках вблизи торговых центров, аэропортов, ресторанов и прочих людных мест, но и во дворах с интенсивным движением. И потому вопрос: «А кто виноват, если оба ехали задом» — крайне актуален. Тем более, что прямого ответа на него Правила дорожного движения на дают. Давайте разбираться.
Кто первый встал, того и тапки
Прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД, изучив материалы с видеорегистраторов, констатировали: виноват водитель А, поскольку водитель Б начал движение гораздо раньше, что подтверждается данными с «самописцев». Прежде чем отпускать педаль тормоза, зачинщик ДТП должен был убедиться как в безопасности маневра, так и в отсутствии других транспортных средств, которым он создаст помехи… Есть видеозапись — нет проблем.
Он меня ударил
Буквально через пару секунд после того, как вы начали пятится назад, вам пришлось резко остановиться, дабы угомонить свое капризное чадо. И пока между отцом и ребенком велись переговоры, в стоячую по факту машину врезалась другая — выползающая задним ходом из соседнего ряда. Сможете доказать тот факт, что в момент столкновения ваше транспортное средство было неподвижно — виновником инцидента признают второго водителя.
Левые и правые
Один автовладелец, однажды оказавшийся в подобной ситуации, поделился на форуме своей историей «задней» аварии. По его словам, гаишники, осмотрев место ДТП, «повесили» вину на того, кто находился слева — железное правило «Помеха справа», все дела. Группа разбора же, изучив материалы, обвинила инспекторов в вопиющей некомпетентности: «написали тут несуразицу какую-то». Никаких левых и правых транспортных средств в подобных ситуациях быть не может, запомните.
В случае, когда установить зачинщика не представляется возможным — водители тронулись одновременно, никто не останавливался, свидетелей нет, видеорегистраторов тоже — виновниками признаются оба участника ДТП. И тому, и другому выписывают протокол об административном правонарушении на основании п. 8.12 ПДД, который гласит, что «движение транспортного средства задним ходом разрешается при условии, что этот маневр будет безопасен и не создаст помех другим участникам движения».
Что же до возмещения ущерба по ОСАГО, то при «обоюдке» оба автомобилиста могут рассчитывать на 50% от возможной суммы компенсации. Если, скажем, ремонт оценят в 10 000 рублей, выплатят 5000. Однако нередко участники ДТП, несогласные с равной степенью вины, обращаются в суд. По итогам заседаний ее могут пересмотреть и определить в другом процентом соотношении: 10/90, 20/80, 30/70 или 40/60. В зависимости от решения Фемиды меняется, естественно, и размер компенсации.