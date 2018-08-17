Кто виноват в ДТП, если оба водителя ехали задним ходом

Оказаться в подобной ситуации — особенно обитателям тесных мегаполисов — проще простого. Действия могут разворачиваться не только на забитых парковках вблизи торговых центров, аэропортов, ресторанов и прочих людных мест, но и во дворах с интенсивным движением. И потому вопрос: «А кто виноват, если оба ехали задом» — крайне актуален. Тем более, что прямого ответа на него Правила дорожного движения на дают. Давайте разбираться.

Кто первый встал, того и тапки

Прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД, изучив материалы с видеорегистраторов, констатировали: виноват водитель А, поскольку водитель Б начал движение гораздо раньше, что подтверждается данными с «самописцев». Прежде чем отпускать педаль тормоза, зачинщик ДТП должен был убедиться как в безопасности маневра, так и в отсутствии других транспортных средств, которым он создаст помехи… Есть видеозапись — нет проблем.