В России снижают пошлины на ввоз иномарок

В среднем пошлины на импорт легкового транспорта будут уменьшены приблизительно на 3%. Снижение налога происходит в рамках обязательств России перед Всемирной торговой организацией. Стоит отметить, что в общей cложности через девять дней ставки упадут на 96 позиций из перечня ввозимого товара. Речь идет не только об автомобильной продукции, но и о прочих изделиях.

Напомним, что в 2017 году пошлины на новые легковушки, ввозимые из-за рубежа, были снижены с 23% до 20%. По плану они должны продолжить падение и дальше: в 2019 ставки на только что сошедшие с конвейера машины опустятся до 15%.

Правда, потребителям радоваться нечему: государство компенсирует снижение таможенных сборов повышением утилизационных, утверждают эксперты. Весной этого года ставки утильсбора уже выросли в среднем на 15%, и вряд ли на этом они остановиятся.

Следовательно, никаких обвалов цен на новые автомобили, так горячо желаемых потребителями, в обозримом будущем не предвидится.