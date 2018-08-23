Машину какого цвета можно продать с большей выгодой

Эксперты проанализировали данные о машинах-трехлетках, проданных на вторичном рынке России за последний год, и обнаружили зависимость между цветом машины и ценой, по которой ее удалось в конце концов реализовать.
Максим Строкер

Известно, что автодилеры берут дополнительную плату с будущих владельцев новых авто за нестандартный цвет, за «металлик» и т. п. То есть, чем необычней цвет, тем дороже. А на вопрос о влиянии цвета подержанной машины на ее рыночную стоимость до последнего времени точного ответа не было.

Специалисты CarPrice проанализировали данные за последний год о результатах продаж наиболее популярных трехлетних автомобилей и пришли к любопытным выводам.

В самом массовом и популярном сегменте «трехлеток», в диапазоне цен до 500 000 рублей, присутствуют преимущественно бюджетные модели: рестайлинговый Hyundai Solaris первого поколения, KIA Rio третьей генерации, Nissan Almera, LADA Granta и т. п. Среди них четкой зависимости цена-цвет не выявлено. За исключением, разве что, красного и желтого. Красные машинки почему-то стоят чуть дешевле прочих. А вот желтый цвет снижает цену существенно — на 20% при прочих равных условиях. Поскольку желтый цвет кузова бюджетной легковушки означает только одно: она работала в такси, где ее безжалостно эксплуатировали.

Следующая ценовая группа «трехлеток» — 500 000–1 000 000 рублей. Тут речь идет о таких моделях как Skoda Octavia, Renault Duster, Ford Kuga, Hyundai i35 Nissan Teana и т. п. В «нижней», более дешевой части этого сегмента действуют законы бюджетных авто. То есть цвет (кроме желтого!) не влияет на цену.

MK

Но с приближением к верхней ценовой границе, то есть к 1 млн. рублей, появляется иная закономерность. Тут цена красного авто оказывается на 5—10% выше средней по сегменту. Трехлетние машины в районе 1 миллиона — это динамичные и порой достаточно престижные модели, которым красный очень идет. С таким цветом кузова в автопарк корпорации или такси не берут. Зачастую легковушки данной категории вообще использовались не каждый день, а потому имеют небольшой пробег.

В следующей ценовой нише, 1—1,5 млн рублей, представлены седаны бизнес-класса Merсedes-Benz E-klasse, BMW 5-er шестого поколения, Toyota Camry седьмой генерации, рестайлинговый KIA Sorento и другие дорогие иномарки. Для таких авто красный цвет — признак материального достатка его хозяина. Эффектная внешность привлекает внимание окружающих, что в данной ситуации считается плюсом. В данном случае красный кузов порой повышает цену авто на 150—200 000 — почти на 20%!

А в сегменте цен свыше 1,5 млн. рублей покупателей интересуют преимущественно машины трех цветов: белого, серебристого и черного. Возможно — еше коричневого и синего. Вкусы у граждан с подобными суммами в кармане крайне консервативны, а потому любое отклонение от озвученной выше палитры моментально отражается на цене. Оригинальные, привлекающие внимание, цвета или аэрография резко повышает риск потерять существенные деньги при продаже трехлетней машины. Кроме того, покупатели подержанных авто такого уровня часто воспринимают необычную окраску как попытку замаскировать следы серьезных аварий.

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23 августа 2018
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