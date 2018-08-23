Машину какого цвета можно продать с большей выгодой

Известно, что автодилеры берут дополнительную плату с будущих владельцев новых авто за нестандартный цвет, за «металлик» и т. п. То есть, чем необычней цвет, тем дороже. А на вопрос о влиянии цвета подержанной машины на ее рыночную стоимость до последнего времени точного ответа не было.

Специалисты CarPrice проанализировали данные за последний год о результатах продаж наиболее популярных трехлетних автомобилей и пришли к любопытным выводам.

В самом массовом и популярном сегменте «трехлеток», в диапазоне цен до 500 000 рублей, присутствуют преимущественно бюджетные модели: рестайлинговый Hyundai Solaris первого поколения, KIA Rio третьей генерации, Nissan Almera, LADA Granta и т. п. Среди них четкой зависимости цена-цвет не выявлено. За исключением, разве что, красного и желтого. Красные машинки почему-то стоят чуть дешевле прочих. А вот желтый цвет снижает цену существенно — на 20% при прочих равных условиях. Поскольку желтый цвет кузова бюджетной легковушки означает только одно: она работала в такси, где ее безжалостно эксплуатировали.

Следующая ценовая группа «трехлеток» — 500 000–1 000 000 рублей. Тут речь идет о таких моделях как Skoda Octavia, Renault Duster, Ford Kuga, Hyundai i35 Nissan Teana и т. п. В «нижней», более дешевой части этого сегмента действуют законы бюджетных авто. То есть цвет (кроме желтого!) не влияет на цену.