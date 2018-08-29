Новый концепткар Renault засветился в Варшаве

На фотоснимках видно, что колеса концепткара прикрыты массивными колпаками. Но, как утверждает польское издание Autogaleria, машина спокойно передвигалась и маневрировала.

Во внешности этого автомобиля, больше похожего на инопланетный космический корабль, озадачивает практически все: начиная от кузовных панелей, которые будто окутывают силует машины, и заканчивая задними фонарями, окантовывающими корму авто.

Зарубежные автоэксперты предполагают, что концептуальную новинку французы привезут этой осенью на Парижский международный автосалон. Кроме того, автомобиль, возможно, является воплощением вектора развития будущих моделей марки.

В России же Renault представила более приземленную новинку: новый купеобразный кроссовер, сборка которого налаживается на московском автозаводе бренда. В продажу SUV поступит в начале следующего года. Больше подробностей о яркой новинке можно узнать здесь.