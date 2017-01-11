Известны сроки появления нового Subaru XV в России

Правда, никакой информации о ценах и российских спецификациях свежего SUV пока нет. Между тем, японцы не применули возможностью похвалиться успехами, которых им удалось добиться за минувший год.

Несмотря на стагнацию авторынка и нестабильную экономическую ситуацию компания смогла перевыполнить план продаж на 4,1%, реализовав в России и Беларуси без малого 6000 автомобилей. Абсолютным бестселлером марки стал кроссовер Subaru Forester, нашедший 4025 новых хозяев.

Как видно, остальные модели — 300-сильный седан WRX STI, универсал Outback и нынешнее поколение кроссовера XV популярностью у потребителей не пользуются. И далеко не факт, что с выводом свежей генерации «Иксви» ситуация изменится в лучшую сторону.