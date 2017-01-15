KIA готовит кроссовер, построенный на базе Hyundai Creta

То есть новый кроссовер с технической точки зрения будет идентичен двум упомянутым выше моделям, включая их размеры, которые составляют в длину 4270 мм, в ширину — 1780 мм, в высоту — 1627 мм. Новинка получит знакомые нам по Creta силовые агрегаты объемом 1,6 и 2 литра мощностью 123 л.с. и 150 л.с. соответственно, агрегатированные с 6-ступенчатыми МКП и АКП. Привод — полный или передний. И похоже, что с появлением нового автомобиля дела у его главного конкурента Renault Duster пойдут совсем плохо если учесть, что Hyundai Creta уже сейчас бьет его по всем позициям, а ее клон под маркой KIA будет по традиции еще дешевле.