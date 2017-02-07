Citroёn покажет концепт кроссовера C-Aircross в марте

Автомобиль, пока еще существующий только в виде концепта, дебютирует в марте, но производитель уже возлагает на новинку большие надежды. Концепт Citroёn C-Aircross по размерам схож с C3 Picasso и Nissan Juke. Он имеет панорамную крышу, распашные двери для более комфортного доступа и колеса 18-го радиуса. В салоне установлена современная мультимедийка с 12-дюймовым сенсорным экраном. Две камеры призваны полностью заменить наружные зеркала заднего вида.
Французская компания Citroёn представит «сменщика» нынешнего C3 Picasso и конкурента Nissan Juke через пару недель в Женеве, сообщает Autocar. Продажи Citroen C-Aircross могут начаться уже в начале следующего года.
Модель не будет оснащаться системой полного привода, однако для удобства езды по пересеченной местности водителю будет предложено воспользоваться электронным ассистентом Grip Control. Моторы, очевидно, останутся теми же, что устанавливаются на C3 и C4 Cactus: бензиновый 1,2-литровый Puretech и полуторалитровый дизель HDi.
Французский производитель ставит амбициозные цели и обещает «провести» Citroёn C-Aircross от концепта до серийной версии меньше, чем за год. Предполагается, что первые продажи начнутся в Великобритании уже в начале 2018-го. Ориентировочная цена новинки составит 16 000 фунтов стерлингов, что соответствует 1 170 000 рублей.