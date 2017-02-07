Citroёn покажет концепт кроссовера C-Aircross в марте

Модель не будет оснащаться системой полного привода, однако для удобства езды по пересеченной местности водителю будет предложено воспользоваться электронным ассистентом Grip Control. Моторы, очевидно, останутся теми же, что устанавливаются на C3 и C4 Cactus: бензиновый 1,2-литровый Puretech и полуторалитровый дизель HDi.

Французский производитель ставит амбициозные цели и обещает «провести» Citroёn C-Aircross от концепта до серийной версии меньше, чем за год. Предполагается, что первые продажи начнутся в Великобритании уже в начале 2018-го. Ориентировочная цена новинки составит 16 000 фунтов стерлингов, что соответствует 1 170 000 рублей.