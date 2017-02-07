Ford выпустит электрокроссовер в 2020 году

Как сообщает издание TheVerge, прежде чем приступить к разработке электрокроссовера, специалисты компании Ford провели опрос среди 30 000 своих клиентов, которые являются владельцами электронных модификаций моделей. Именно на основе полученных данных руководство компании установило планку, согласно которой новая модель должна преодолевать без дополнительной подпитки расстояние в 480 километров. Для сравнения — новая Tesla Model 3 способна проехать 350 километров.

Производство нового полностью электрического SUV будет налажено на предприятии компании Ford Flat Rock в Мичигане. Как пояснил генеральный директор Ford Марк Филдс, электрокары с каждым годом набирают популярность и находят новых покупателей по всему миру, поэтому американский автопроизводитель стремится к лидерству в этом направлении.

Продажи «зеленых» машин в Европе действительно растут, чего не скажешь о России, где за прошлый год объем реализации сократился втрое. Впрочем, это не удивительно, ведь в нашей стране совершенно не развита соответствующая инфраструктура, а на автомобили с «чистыми» силовыми агрегатами установлены неподъемные цены.