Как гарантированно завести машину в сильный мороз

nationalautocollisioncenters.com
Очередная волна холода в европейской России вновь оставила на стоянках множество не сумевших завестись легковушек, причем даже новых. Мы решили разобраться, стоит ли в трескучий мороз заводить машину и как это лучше сделать.

Максим Строкер

Сразу скажем, что в случае, когда температура опустилась ниже -20° Цельсия, машину машину не заводить. Не полезно это ни для какого двигателя. Да и трансмиссию с подвеской и рулевым насиловать при такой температуре тоже не стоит лишний раз. Но, как это часто бывает, ехать нужно во что бы то ни стало. В этом случае идем и пытаемся заводить. Но только будьте готовы, что под авто потом обнаружится лужа моторного масла или какой-нибудь еще рабочей жидкости, прорвавшейся через уплотнение.

Итак, мы пришли, уселись за руль, включили зажигание, а коленвал еле-еле крутится. Это значит, что аккумулятор у вас, как говорится, «на нуле». Помочь в этом случае могут следующие варианты действий. Во-первых, можно воспользоваться пускозарядным устройством. Если оно есть в хозяйстве, конечно.

Второй способ самоспасения — снять аккумулятор и нагреть в ванне с водой. Разумеется, не залив при этом клеммы! Это заметно повышает энергоемкость батареи, позволяя иногда запустить мотор сразу после возврата АКБ под капот. Не помогло? Придется «прикуривать» от машины соседа, которую удалось завести. В руководствах по эксплуатации многих современных авто прямо запрещено участвовать в процессе «прикуривания» — во избежание возможных проблем в электрике машины-спасателя. Поэтому нужно поступить по-умному. Соединяем проводами клеммы аккумуляторов работающей машины и отказывающейся заводиться.

rxautorepair.com

Далее, не пытаемся «маслать» стартер последней, а ждем минут 15−20 пока севший аккумулятор немного подзарядится. После этого глушим двигатель «спасателя» не снимая проводов и пытаемся запустить двигатель замерзшего ТС. Не с первого, так со второго-третьего раза обычно удается услышать тарахтение воскресшего агрегата. Вместо прикуривания можно попробовать завести машину с помощью буксировки. Но это возможно лишь на моделях с «механикой» в трансмиссии. Авто с «автоматом» можно таскать на буксире долго, вот только результатом будет не запуск мотора, а сломанная КП.

Если и «прикуривание» не срабатывает, придется сдаваться и вызывать либо эвакуатор для поездки в автомастерскую, либо специально обученных сервисменов, предоставляющих услуги запуска машины «на дому». Они и «пускач» привезут, и с некоторыми проблемами системы зажигания разберутся. Напоследок заметим, что категорически не стоит пытаться для облегчения пуска греть картер мотора с помощью паяльной лампы или какого-либо еще источника открытого огня. Это опасно, поскольку в моторном отсеке большинства современных машин полным-полно пластика. Не стоит также «упираться» с пуском дизельной машины. Разве только если вы на 150% уверены, что топливо в ней не замерзло. Если же сомнения есть, лучше не пытаться добить масляный фильтр запарафиневшейся соляркой, а отправить авто на эвакуаторе в теплый гараж или оставить ее в покое до того момента, когда на улице потеплеет.

эвакуаторы, ремонт, аксессуары
7 февраля 2017
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