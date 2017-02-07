Как гарантированно завести машину в сильный мороз

Сразу скажем, что в случае, когда температура опустилась ниже -20° Цельсия, машину машину не заводить. Не полезно это ни для какого двигателя. Да и трансмиссию с подвеской и рулевым насиловать при такой температуре тоже не стоит лишний раз. Но, как это часто бывает, ехать нужно во что бы то ни стало. В этом случае идем и пытаемся заводить. Но только будьте готовы, что под авто потом обнаружится лужа моторного масла или какой-нибудь еще рабочей жидкости, прорвавшейся через уплотнение.

Итак, мы пришли, уселись за руль, включили зажигание, а коленвал еле-еле крутится. Это значит, что аккумулятор у вас, как говорится, «на нуле». Помочь в этом случае могут следующие варианты действий. Во-первых, можно воспользоваться пускозарядным устройством. Если оно есть в хозяйстве, конечно.

Второй способ самоспасения — снять аккумулятор и нагреть в ванне с водой. Разумеется, не залив при этом клеммы! Это заметно повышает энергоемкость батареи, позволяя иногда запустить мотор сразу после возврата АКБ под капот. Не помогло? Придется «прикуривать» от машины соседа, которую удалось завести. В руководствах по эксплуатации многих современных авто прямо запрещено участвовать в процессе «прикуривания» — во избежание возможных проблем в электрике машины-спасателя. Поэтому нужно поступить по-умному. Соединяем проводами клеммы аккумуляторов работающей машины и отказывающейся заводиться.