Названа дата премьеры нового кроссовера Volvo XC60

Volvo XC60 построен на модульной платформе SPA, которая также послужила основой для недавно появившихся машин 90-й серии. Кроссовер станет на 100 кг легче благодаря широкому использованию алюминиевых сплавов в конструкции кузова и шасси. Он получит трех- и четырехцилиндровые бензиновые и дизельные двигатели с турбонаддувом, которые будут работать c шестиступенчатыми «механикой» и «автоматом», а также с восьмидиапазонной АКП. Производство XC60 будет налажено в шведском городе Гетеборге.

XC40 скорее всего пропишется в бельгийском Генте. Обрацом для него послужил концепта Volvo Concept 40.1, который был представлен в минувшем году. Помимо версий с бензиновыми и дизельными моторами, «Сороковой» обзаведется гибридной и полностью электрической модификациями. В качестве трансмиссии, по предварительным данным, будет предложена новая семиступенчатая роботизированная коробка с двойным сцеплением.

Продажи Volvo в России не поражают своими объемами, и появление на нашем рынке двух новых кроссоверов — а этот класс особо любим нашими соотечественниками — возможно, способно поправить удручающее положение дел.