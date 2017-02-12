Названа дата премьеры нового кроссовера Volvo XC60

Фото: forswear.info
Официальный дебют новинки состоится на Женевском автосалоне, который открывается 7 марта. В этом же году публике покажут и компактный кроссовер XC40.

Эдуард Раскин

Volvo XC60 построен на модульной платформе SPA, которая также послужила основой для недавно появившихся машин 90-й серии. Кроссовер станет на 100 кг легче благодаря широкому использованию алюминиевых сплавов в конструкции кузова и шасси. Он получит трех- и четырехцилиндровые бензиновые и дизельные двигатели с турбонаддувом, которые будут работать c шестиступенчатыми «механикой» и «автоматом», а также с восьмидиапазонной АКП. Производство XC60 будет налажено в шведском городе Гетеборге.

XC40 скорее всего пропишется в бельгийском Генте. Обрацом для него послужил концепта Volvo Concept 40.1, который был представлен в минувшем году. Помимо версий с бензиновыми и дизельными моторами, «Сороковой» обзаведется гибридной и полностью электрической модификациями. В качестве трансмиссии, по предварительным данным, будет предложена новая семиступенчатая роботизированная коробка с двойным сцеплением.

Продажи Volvo в России не поражают своими объемами, и появление на нашем рынке двух новых кроссоверов — а этот класс особо любим нашими соотечественниками — возможно, способно поправить удручающее положение дел.

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12 февраля 2017
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