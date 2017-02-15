Dongfeng собирается представить новый кроссовер MX3

Как сообщает портал Chinamobil, MX3 станет самым маленьким SUV марки, его габариты составят 4506/1806/1642 мм, а колесная база — 2630 мм. Под капотом автомобиля «поселится» 1,6-литровый бензиновый DFMA16 мощностью 124 л.с. К слову, этим же агрегатом укомплектованы модели A60, S30 и другие. Производитель пока не раскрывает информацию относительно цены и сроков появления новинки на рынке.

Напомним, ранее стало известно, что в компании Dongfeng приняли решение поставлять кроссовер DFM AX7 в Россию. Предполагается, что продажи должны начаться в ближайшие несколько месяцев, однако рублевая цена пока также не объявлена.