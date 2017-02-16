Московская ГИБДД плюет на решения суда

По такому делу гражданина уже положено тащить в суд. И 14 апреля прошлого года мировой судья одного из участков Зеленограда Дронова Ю.П. рассмотрела материалы его дело. Однако, неожиданно решила, что Роман Якушин действительно продал машину другому человеку задолго до момента нарушения ПДД и, следовательно, не должен платить. Однако даже это решение не сподвигло ГИБДД на отмену незаконного штрафа. Злосчастные 1500 рублей и сейчас числятся за ним во всех базах, в том числе и у судебных приставов. В ответ на многочисленные обращения бывшего владельца «Газели» в различные службы столичной ГИБДД приходили лишь формальные отписки.

А в летнем (еще прошлого года!) ответе от вр.и.о. начальника столичного ЦАФАП Калинникова П.И. говорится, что копия договора, которую представил Якушин в канцелярию ЦАФАП, вызвала сомнения в подлинности и «не может являться единственным доказательством невиновности». Параллельно замначальника УГИБДД по Москве Ефремов Е.Л. отписывал Якушину, что у того была возможность в течение 10 дней с момента купли-продажи прекратить регистрацию машины, а он ею не воспользовался. Из-за этого на момент нарушения машина числилась за ним, а потому отменять штраф ГИБДД не будет. А решение суда тут, вроде как, не при чем. По факту получается, что функционеры ГИБДД ставят свое личное толкование законов выше судебного. Ведь они точно знают, что мало у кого из несправедливо оштрафованных водителей хватает сил и времени бодаться с полицейской системой автоматического сбора штрафов на дорогах.