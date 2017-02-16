Московская ГИБДД плюет на решения суда

Очередное требование отменить постановление о незаконном штрафе отправил на днях житель Зеленограда Роман Якушин, на этот раз в адрес МВД. История началась аж 14 декабря 2014 года, когда герой повествования продал свой ГАЗ 27 057 «Газель», госномер Р258ВХ777. Новый владелец оказался не очень хорошим человеком и далеко не сразу перерегистрировал машину на свое имя. В результате Якушину «прилетел» штраф за чужое нарушение ПДД: 13 сентября 2015 года новый владелец попал в объектив камеры автоматической фиксации нарушений ПДД, на обочине МКАД. Узнав об этом, г-н Якушин обратился с просьбой отменить штраф в московский ЦАФАП, предъявив свой экземпляр договора купли-продажи (ДКП) «Газели». Но полицейские заподозрили незадачливого экс-владельца в попытке таким образом избежать 1500-рублевого штрафа, назвали его бумагу «вызывающей сомнения» и штраф не отменили. Оплачивать чужие «художества» на дороге Якушин не стал и 22 марта 2016 года зеленоградское ГИБДД «нарисовало» для него новый протокол. На этот раз уже за неоплату штрафа в установленный срок. По статье 20.25 КоАП за это полагается взыскание суммы штрафа в двойном размере.
По такому делу гражданина уже положено тащить в суд. И 14 апреля прошлого года мировой судья одного из участков Зеленограда Дронова Ю.П. рассмотрела материалы его дело. Однако, неожиданно решила, что Роман Якушин действительно продал машину другому человеку задолго до момента нарушения ПДД и, следовательно, не должен платить. Однако даже это решение не сподвигло ГИБДД на отмену незаконного штрафа. Злосчастные 1500 рублей и сейчас числятся за ним во всех базах, в том числе и у судебных приставов. В ответ на многочисленные обращения бывшего владельца «Газели» в различные службы столичной ГИБДД приходили лишь формальные отписки.
А в летнем (еще прошлого года!) ответе от вр.и.о. начальника столичного ЦАФАП Калинникова П.И. говорится, что копия договора, которую представил Якушин в канцелярию ЦАФАП, вызвала сомнения в подлинности и «не может являться единственным доказательством невиновности». Параллельно замначальника УГИБДД по Москве Ефремов Е.Л. отписывал Якушину, что у того была возможность в течение 10 дней с момента купли-продажи прекратить регистрацию машины, а он ею не воспользовался. Из-за этого на момент нарушения машина числилась за ним, а потому отменять штраф ГИБДД не будет. А решение суда тут, вроде как, не при чем. По факту получается, что функционеры ГИБДД ставят свое личное толкование законов выше судебного. Ведь они точно знают, что мало у кого из несправедливо оштрафованных водителей хватает сил и времени бодаться с полицейской системой автоматического сбора штрафов на дорогах.