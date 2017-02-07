Объявлены баснословные цены на новый Geely Emgrand GT

Седан в комплектации Comfort вооружен турбирированным 1,8-литровым мотором мощностью 163 л.с., в паре с которым трудится все тот же шестидиапазонный «автомат». Версия отличается от предыдущей расширенным пакетом опций, в которых входят передние парктроники, камера заднего вида с динамической разметкой, система контроля качества воздуха и панорамная крыша. Водитель может воспользоваться функцией электрорегулировки сиденья: выбрать из восьми направлений и настроить под себя поясничную область (подобранные настройки машина запоминает). На «средний» вариант модели установлена цена в 1 663 000 рублей.

Топовая версия Flagship получила тот же мотор, что и Comfort. В оснащении этой комлектации значатся дополнительная подушка безопасности в районе колен водителя, проекционный дисплей, система мониторинга слепых зон, задняя шторка с электроприводом и система автоматической парковки. За самую богатую версию китайского седана покупателю — если таковой, конечно, найдется — придется отдать 1 739 000 рублей.

Напомним, производство Emgrand GT налажено на предприятии «БелДжи» в Белоруссии. На всю линейку автомобиля производитель дает гарантию на 5 лет или 150 000 км пробега в зависимости от того, какое событие наступит ранее.