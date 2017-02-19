В сегменте SUV по продажам в Москве в частности и в России в целом лидирует Hyundai Creta

Этот корейский SUV в первом месяце нового года приобрели 2565 соотечественников (из них москвичей — 385, а жителей северной столицы — 197). И столь оглушительный успех вполне объясним, даже если брать такой традиционный параметр, как цена/качество. Но ведь еще надо учитывать и очень удачный экстерьер, и нашпигованность опциями, которые у конкурентов появляются только в старших комплектациях. И здесь «Крете» равных нет, поэтому уже сейчас можно предположить, что и по итогам года модель в своем сегменте останется лидером продаж.

А вот что касается остальных машин из ТОП-5 потребительских предпочтений, то здесь ситуация иная. Богатенькие москвичи охотно покупали Nissan X-Trail, Nissan Qashqai, Volkswagen Tiguan и Mazda CX-5. То есть машины совсем не дешевые. Петербуржцы же сильно расслоились, выбрав, с одной стороны бюджетные Renault Duster и Kaptur, а с другой авто подороже — Mitsubishi Outlander и Ford Kuga.

Что же касается российской провинции, то здесь вслед за Hyundai Creta относительно хорошо продавался Renault Duster, отставший от лидера почти на 700 проданных авто, и бюджетные Chevrolet Niva с LADA 4×4. А вот пятое место российских продаж в категории SUV неожиданно взял KIA Sportage — автомобиль во всех смыслах достойный, но по сравнению с остальными участниками рейтинга довольно дорогой.