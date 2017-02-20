Новые подробности о Volvo XC60 второго поколения

Как сообщает издание Autohome, инженеры удлинили колесную базу, благодаря чему расположившиеся на задних сидениях пассажиры будут чувствовать себя более комфортно. Моторная гамма представлена трех- и четырехцилиндровыми турбомоторами мощностью от 150 до 300 л.с., в паре с которыми работает шестиступенчатая механическая коробка передач, а также шести- или восьмидиапазонный «автомат».

XC60 нового поколения дебютирует на моторшоу в Женеве, который пройдет с 9 по 19 марта. Напомним, на сегодняшний день кроссовер нынешней генерации продается в России по цене от 2 468 000 рублей.