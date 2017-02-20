Новые подробности о Volvo XC60 второго поколения

Известно, что новый SUV построят на платформе SPA, знакомой нам по автомобилям 90-й серии, с использованием новейших разработок компании. XC60 будет отличаться массивной решеткой радиатора, светодиодной передней оптикой и вертикально ориентированными фонарями. Что касается интерьера, кроссовер второго поколения получит информационно-развлекательный центр с большим сенсорным экраном, а также обновленные рулевое колесо, панель приборов и селектор переключения передач.
Кроссовер Volvo XC60 новой генерации замечен во время прохождения финальных дорожных тестов. В этот раз фотошпионам удалось сфотографировать салон новинки.
Как сообщает издание Autohome, инженеры удлинили колесную базу, благодаря чему расположившиеся на задних сидениях пассажиры будут чувствовать себя более комфортно. Моторная гамма представлена трех- и четырехцилиндровыми турбомоторами мощностью от 150 до 300 л.с., в паре с которыми работает шестиступенчатая механическая коробка передач, а также шести- или восьмидиапазонный «автомат».
XC60 нового поколения дебютирует на моторшоу в Женеве, который пройдет с 9 по 19 марта. Напомним, на сегодняшний день кроссовер нынешней генерации продается в России по цене от 2 468 000 рублей.
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