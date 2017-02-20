Новые подробности о Volvo XC60 второго поколения

Фото: www.autohome.com.cn
Кроссовер Volvo XC60 новой генерации замечен во время прохождения финальных дорожных тестов. В этот раз фотошпионам удалось сфотографировать салон новинки.

Виктория Базылева

Известно, что новый SUV построят на платформе SPA, знакомой нам по автомобилям 90-й серии, с использованием новейших разработок компании. XC60 будет отличаться массивной решеткой радиатора, светодиодной передней оптикой и вертикально ориентированными фонарями. Что касается интерьера, кроссовер второго поколения получит информационно-развлекательный центр с большим сенсорным экраном, а также обновленные рулевое колесо, панель приборов и селектор переключения передач.

Фото: www.autohome.com.cn

Как сообщает издание Autohome, инженеры удлинили колесную базу, благодаря чему расположившиеся на задних сидениях пассажиры будут чувствовать себя более комфортно. Моторная гамма представлена трех- и четырехцилиндровыми турбомоторами мощностью от 150 до 300 л.с., в паре с которыми работает шестиступенчатая механическая коробка передач, а также шести- или восьмидиапазонный «автомат».

XC60 нового поколения дебютирует на моторшоу в Женеве, который пройдет с 9 по 19 марта. Напомним, на сегодняшний день кроссовер нынешней генерации продается в России по цене от 2 468 000 рублей.

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20 февраля 2017
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