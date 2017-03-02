Всегда ли надо пользоваться «ручником» на парковке

ПДД не требуют, чтобы водитель обязательно пользовался стояночным тормозом при каждой парковке. Однако многие автовладельцы почему-то уверены в обратном.

Максим Строкер

Правила дорожного движения оставляют ответ на вопрос: «Пользоваться ручником или нет?» на усмотрение водителя. Пункт 12.8. ПДД лишь напоминает, что «водитель может покидать свое место или оставлять транспортное средство, если им приняты необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного средства или использование его в отсутствие водителя». Каким образом он это должен сделать, Правилами не оговаривается: может на «ручник поставить», может кирпичи под колеса подложить или в землю вкопать машину… Другое дело, что неисправный стояночный тормоз входит в перечень технических неисправностей, запрещающих эксплуатацию машины. Но стоянка авто эксплуатацией не считается.

По этой причине автовладельцы, в зависимости от своего отношения к ручнику, делятся на несколько «сект». Представители одной считают, что когда часто пользуются ручником — он быстро выйходит из строя. Другие уверены, что если пользоваться им редко, он обязательно «закиснет» и перестанет действовать. Третьи просто не задумываются о таких материях, поскольку ездят на машинах с автоматической трансмиссией и при остановке даже не вспоминают о существовании стояночного тормоза, полагаясь на режим «паркинг» в «автомате».

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На самом деле доля истины есть в каждом из перечисленных подходов. Да, в режиме «Р» валы АКП блокируются специальным фиксирующим механизмом от проворачивания. Для большинства штатных парковочных ситуаций этого достаточно. Однако есть варианты, когда «ручник» все же стоит применить и на машине с «автоматом» Затянуть его стоит, в частности, при стоянке на уклоне: в любом случае лучше, если масса машины будет удерживаться не механизмом «коробки», а тормозными колодками. А если уклон не только явно выраженный, но еще и скользкий, то применение стояночного тормоза просто напрашивается.

Ведь никто не гарантирует, что заблокированные КП колеса через какое-то время не заскользят под уклон — например, из-за подтаявшего под остывающими покрышками льда. Опасения, что если не пользоваться стояночным тормозом, он может выйти из строя вполне обоснованы. Но это совершенно не значит, что его обязательно нужно дергать чуть ли не на каждом светофоре. Чтобы он не «закис», вполне достаточно пользоваться им раз-другой в месяц. А опасение, что зимой при затянутом «ручнике» примерзнут тормозные колодки, легко развеять элементарным способом. Перед постановкой машины на стоянку следует несколько раз интенсивно затормозить, чтобы колодки раскалились и попавшая на них влага высохла.

ПДД, ремонт
2 марта 2017
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