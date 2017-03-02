Всегда ли надо пользоваться «ручником» на парковке

Правила дорожного движения оставляют ответ на вопрос: «Пользоваться ручником или нет?» на усмотрение водителя. Пункт 12.8. ПДД лишь напоминает, что «водитель может покидать свое место или оставлять транспортное средство, если им приняты необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного средства или использование его в отсутствие водителя». Каким образом он это должен сделать, Правилами не оговаривается: может на «ручник поставить», может кирпичи под колеса подложить или в землю вкопать машину… Другое дело, что неисправный стояночный тормоз входит в перечень технических неисправностей, запрещающих эксплуатацию машины. Но стоянка авто эксплуатацией не считается.

По этой причине автовладельцы, в зависимости от своего отношения к ручнику, делятся на несколько «сект». Представители одной считают, что когда часто пользуются ручником — он быстро выйходит из строя. Другие уверены, что если пользоваться им редко, он обязательно «закиснет» и перестанет действовать. Третьи просто не задумываются о таких материях, поскольку ездят на машинах с автоматической трансмиссией и при остановке даже не вспоминают о существовании стояночного тормоза, полагаясь на режим «паркинг» в «автомате».