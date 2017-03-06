В феврале кроссовер Hyundai Creta опередил по продажам Solaris

Фото: Hyundai
Подведя итоги продаж за второй месяц текущего года, компания «Хендэ Мотор СНГ» сделала заявление, которое вполне потянет на сенсацию. Продажи кроссовера Creta составили 4055 штук, в то время как Solaris разошелся тиражом всего 3081 экземпляров.

Эдуард Раскин

Hyundai Solaris, второе поколение которого было представлено 6 февраля 2017 года, отступил на вторую строчку в рейтинге продаж корейского бренда. На первую же позицию вырвался новичок нашего рынка Creta, поступивший в продажу только в августе. Мало того, что компактный кроссовер сумел стать более популярным, чем сугубо бюджетный автомобиль, так еще не надо забывать, что по итогам 2016 года Solaris стал абсолютным лидером, опередившим даже отечественную LADA Granta.

Третье место среди моделей корейского производителя досталось еще одному кроссоверу — Hyundai Tucson, но его отставание от двух бестселлеров весьма значительно: 928 проданных экземпляров.

Напомним, что базовую версию Hyundai Creta, вооруженную 1,6-литровым двигателем мощностью 123 л.с., шестиступенчатой механической коробкой передач и передним приводом можно приобрести за 749 900 рублей.

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6 марта 2017
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