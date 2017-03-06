В феврале кроссовер Hyundai Creta опередил по продажам Solaris

Hyundai Solaris, второе поколение которого было представлено 6 февраля 2017 года, отступил на вторую строчку в рейтинге продаж корейского бренда. На первую же позицию вырвался новичок нашего рынка Creta, поступивший в продажу только в августе. Мало того, что компактный кроссовер сумел стать более популярным, чем сугубо бюджетный автомобиль, так еще не надо забывать, что по итогам 2016 года Solaris стал абсолютным лидером, опередившим даже отечественную LADA Granta.

Третье место среди моделей корейского производителя досталось еще одному кроссоверу — Hyundai Tucson, но его отставание от двух бестселлеров весьма значительно: 928 проданных экземпляров.

Напомним, что базовую версию Hyundai Creta, вооруженную 1,6-литровым двигателем мощностью 123 л.с., шестиступенчатой механической коробкой передач и передним приводом можно приобрести за 749 900 рублей.