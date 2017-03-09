Самые небезопасные аксессуары для автомобиля

ОТБОЙНИК-МУХОБОЙКА

Мнение о том, что накладка на капот спасает его от сколов, увы, является мифом. Ряд независимых испытаний подтверждает, что зачастую камни, попадающие на декоративный отбойник, отскакивают аккурат в лобовое стекло. К тому же, не защищает «мухобойка» и от разбивающихся о «лобовуху» насекомых.

Впрочем, установка модной пластиковой штуковины может вызвать и куда более сереьезные неприятности. Под накладкой скапливаются грязь и влага, что в скором времени оборачивается коррозией металла. Поэтому изречение «красота требует жертв» в данном случае не актуально. Тем более, что «намордник» снижает аэродинамические показатели авто, а соответственно увеличивает расход «горючки».