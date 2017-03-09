Самые небезопасные аксессуары для автомобиля

Оснащая или декорируя своего «железного коня» той или иной примочкой, не лишним будет подумать: а стоит ли игра свеч? Ведь некоторые аксессуары мало того, что не сделают лучше ни вас, ни ваш автомобиль, так еще и могут серьезно навредить как технике, так и водителю. Не верите? Судите сами.
ОТБОЙНИК-МУХОБОЙКА
Мнение о том, что накладка на капот спасает его от сколов, увы, является мифом. Ряд независимых испытаний подтверждает, что зачастую камни, попадающие на декоративный отбойник, отскакивают аккурат в лобовое стекло. К тому же, не защищает «мухобойка» и от разбивающихся о «лобовуху» насекомых.
Впрочем, установка модной пластиковой штуковины может вызвать и куда более сереьезные неприятности. Под накладкой скапливаются грязь и влага, что в скором времени оборачивается коррозией металла. Поэтому изречение «красота требует жертв» в данном случае не актуально. Тем более, что «намордник» снижает аэродинамические показатели авто, а соответственно увеличивает расход «горючки».
ШТОРКИ НА БОКОВЫЕ СТЕКЛА
Не любите ездить в «аквариуме» — ради Бога, вешайте черные, как в авто похоронных служб шторки. Да только если на боковых задних стеклах беды от них не будет, то установка на передних окнах может обернуться самыми плачевными последствиями.
Во-первых, по сравнению с традиционной пленкой, оклеивание которой, к слову, с нарушением допустимых нормативов карается законом, через тряпичную шторку ничего не видно, а это значит, что маневры придется совершать на ощупь. Во-вторых, хоть ты тресни, а наказания за ее использование избежать не получится. Придорожные полицейские с радостью выпишут вам штраф в сумме 500 рублей за несоответствие требованиям безопасности дорожного движения, опираясь на ст. 12.5 административного кодекса. Любите экстрим — тогда вперед!
ЗАГЛУШКИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Раздражаетесь, когда пищит индикатор непристегнутого ремня безопасности? Советуем пристегнуться и забыть! Даже и не думайте рассказывать о том, что он сковывает движения и мешает водить машину — к обтягивающим джинсам вы ведь привыкли. А то, что в случае ДТП лучше вылететь через лобовое стекло, чем остаться умирать зажатым в автомобиле — всего лишь байка, придуманная нетрезвыми механиками в соседних гаражах.
Но если вы уж слишком торопитесь жить, покупая обманные заглушки в соединительные гнезда ремней безопасности, не забудьте оставить наличности и в кошельке. Штраф за отсутствие ремня у водителя составляет 1000 рублей, у переднего пассажира — 500 рублей, а за не пристегнутого ребенка придется отдать все 3000 «деревянных».
ТРУБЫ-КЕНГУРИНЫ
В свое время массивные металлические «кенгурятники» ставили даже на LADA. Теперь этот элемент колхозного тюнинга в большинстве своем используют лишь владельцы кроссоверов и внедорожников. А что — брутальный внешний вид, да и защита от повреждений кузова. Как бы не так! Мало того, что эти трубы быстро ржавеют, так еще и гнутся в два счета, нанося автомобилю еще больший вред при ударе. Пожалуй, спасти бампер или решетку радиатора они могут лишь при незначительном касании о бордюр или другую машину.
Конечно, вы можете с этим поспорить, но вот с тем, что за установку кенгурина можно остаться без машины — отнюдь. Если сотрудник ГИБДД отловит на дороге авто, оборудованное подобной псевдозащитой, которой сам завод-изготовитель свое транспортное средство не одарил, придется заплатить штраф в размере 500 рублей, а также демонтировать эти железяки в течение 10 дней. В противном случае автомобилю приостановят регистрацию и лишат права ездить по дорогам общего пользования.
ОПЛЕТКА НА РУЛЬ
Декоративные оплетки на рулевое колесо — фетиш еще тот, да только помимо бесполезности и где-то даже вульгарности этот аксессуар еще и чрезвычайно опасен. Работать «баранкой», украшенной скользким или волосатым материалом, куда менее удобно, нежели без него. Особенно при совершении резких маневров.
Более того, такая оплетка нередко слетает с руля, оставаясь в руках — зафиксированы случаи, когда, следуя колхозной моде, водители попадали по данной причине в ДТП. Впрочем, если подобный аксессуар скрывает потертости «бублика» или является единственной фишкой, выделяющей интерьер вашего автомобиля, настаивать проститься с ним раз и навсегда мы не будем. Просто посочувствуем.