Первый Jaguar I-Pace проехал по дорогам Лондона

Прототип Jaguar I-Pace вооружили силовой установкой из нескольких электромоторов суммарной мощностью 395 л.с. Как сообщает Motor1, до 100 км/ч электрический кроссовер способен разогнаться за четыре секунды, а его максимальный запас хода без дополнительной подзарядки составляет 500 километров. По предварительным данным, производство нового кроссовера будет начато на предприятии компании в Англии — там же наладят выпуск аккумуляторов для электрической модели.

Отметим также, что в феврале официальные дилеры Jaguar реализовали в России 208 автомобилей, что превышает прошлогодний показатель в 3,1 раза. Всего за первые два месяца нынешнего года было продано 342 машины, а это на 239% больше результата за аналогичный период предыдущего года. Вероятнее всего, рост продаж премиальной марки обусловлен выходом на рынок первого кроссовера Jaguar — модели F-Pace, которая приглянулась российским покупателям.