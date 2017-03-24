Infiniti работает над вторым поколением QX50

Автомобиль обзавелся весьма похожей радиаторной решеткой, а также идентичными светодиодными фарами. Что касается задней части, то фонари, как и бампер, имеют не такую форму, как у концепта.

Ожидается, что под капотом новинки «поселится» новый 2,0-литровый двигатель VC-Turbo Infiniti, который развивает мощность в 268 л.с. и максимальный крутящий момент в 390 Нм. Вероятнее всего, привод QX50 получит полный. К списку оснащения могут добавиться передовые электронные ассистенты, среди которых система автономного управления машиной при движении по трассе.

Как сообщает Motor1, есть вероятность, что японцы покажут предсерийную версию кроссовера QX50 новой генерации в сентябре на мотор-шоу во Франкфурте. Напомним, что нынешнее поколение японского SUV продается в России по цене от 2 090 000 рублей.