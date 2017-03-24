Какие литые колесные диски самые надежные и долговечные

Фото trdusa.com
Вместе с сезонной сменой шин некоторые автовладельцвы решают заменить и колесные диски. Процедура, на первый взгляд, элементарна: купил желаемый размер/дизайн из числа подходящих по месту, поставил, красиво поехал дальше… Но все просто разве что у официального дилера, где, скорее всего, вам продадут диски, сертифицированные для конкретной модели с соблюдением всех необходимых параметров. При покупке же «на развалах» следует держать ухо востро в поисках дьявола, который, как всегда, кроется в деталях.
Сергей Соколов

На советы продавца в этом случае рассчитывать не стоит, ведь ему нужно лишь продать диски, а кошелек и безопасность покупателя его не волнуют. Если ваших знаний не хватает, то и продавец не упомянет о важнейших параметрах, а на вопросы о значении надписей скажет, что все это «ерунда». Но вот ерунда ли? Портал «АвтоВзгляд» разобрался в проблеме.

НЕ ПЕРЕГРУЖАТЬ

Перегруженный диск не сломается сразу, но усталостная прочность его будет ниже допустимой. Растут риски появления трещин, более вероятно критическое разрушение даже при умеренном ударе: интернет полон рассказов о разрушении диска в, казалось бы, безобидных ситуациях. По понятным причинам, в российских условиях крайне желателен хотя бы небольшой запас по нагрузке. Поэтому допустимая нагрузка на диск ни в коем случае не должна быть меньше четверти допустимой полной (!) массы автомобиля, указанной на табличке. А допустимая статическая нагрузка обозначается Fb либо Max Load в килограммах (кг) или фунтах (Lb). Фунт равен 0.45 кг.

Фото lh6.ggpht.com

ПОЛНЫЙ УЛЕТ

Вылет — крайне важный параметр, от которого зависит поведение машины и долговечность деталей подвески. Преднамеренная либо случайная установка дисков с неподходящим вылетом может привести к критическому снижению управляемости, быстрому износу шин, деталей рулевого управления и подвески. Считается, что небольшое отклонение вылета от номинала — некритично, но на деле — очень желательно соблюдать величину вылета до миллиметра.

Дело в том, что конструкция подвески такова, что воображаемая прямая, продолжающая ось поворота колеса, должна «втыкаться в землю» на определенном небольшом расстоянии от продольной плоскости симметрии диска для образования «плеча обкатки», обеспечивающего должное поведение машины. При повороте колесо не просто поворачивается, но и «обкатывается» вокруг оси поворота по радиусу плеча обкатки. В зависимости от конструкции автомобиля, его подвески и даже тормозной системы — плечо обкатки бывает нулевым, положительным — когда колесо сдвинуто к внешней стороне от точки пересечения с дорогой линии оси поворота, и отрицательным — когда наоборот.

Критичное значение имеет величина плеча обкатки, ведь это — «плечо силы», рычаг, задающий нагрузку на рулевое управление. Чем больше рычаг, тем большая нагрузка отдается в руль. Установка дисков с неверным вылетом может привести к полному изменению характера плеча обкатки: например, сменить его с нулевого или отрицательного на положительный, либо, что случается чаще, намного увеличить плечо обкатки. Последствия логично проявляются в ситуациях, когда сопротивление качению колес неодинаково.

Фото setyres.com

В колее, на неровной дороге, при разгоне или торможении на неоднородном покрытии руль сильно тянет в стороны, машина «гуляет». Становится очень опасным быстрый наезд одним колесом на участок с большим сопротивлением — рыхлый снег, песок, крупную яму: может сильно бросить в сторону. Более утомительным будет и длительное движение по трассе — из-за не осознаваемой водителем большей необходимости микроподруливаний.

Отдаление продольной плоскости колеса от ступицы увеличивает плечо другой силы — нагружающей подвеску. Соответственно, растут изгибающие, «выламывающие» моменты в подвеске — снижается долговечность ступичных подшипников, сайлентблоков, шаровых опор; нештатные деформации подвески приводят к ускоренному износу шин.

Короче говоря, надо знать, что вылет диска — расстояние между продольной плоскостью симметрии обода и привалочной (прилегающей к ступице) поверхностью диска. Обозначается «ET», что рождено от Einpress Tief — глубина штамповки, а также Offset или Deport. Чем меньше упомянутая глубина — тем меньше диск «облегает» ступицу, то есть чем меньше вылет — тем шире колея.

Фото motortrend.com

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ

В погоне за красотой не нужно увлекаться чересчур ажурными конструкциями, особенно с малым числом спиц. Подтвержденная практикой теория прочности говорит, что наиболее долговечны диски с 6−8 толстыми спицами, плавно переходящими в обод, либо плотным расположением относительно тонких спиц: в таком случае снижаются излишние концентрации напряжений и в меньшей степени проявляются микропрогибы обода между спицами.

…И подводя итог, посоветуем не покупать диски «где придется», а при покупке, насколько возможно, внимательно осмотреть все издели на предмет выявления микротрещин, сколов и зазубрин на металле — они могут стать точками начала разрушения диска. Углубления от пузырьков воздуха и подозрения на пористость металла в любом месте диска — безоговорочный повод отказаться от покупки.

безопасность дорожного движения, автосервис, ремонт, шины, диски, техническое обслуживание
24 марта 2017
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