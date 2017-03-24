Какие литые колесные диски самые надежные и долговечные

На советы продавца в этом случае рассчитывать не стоит, ведь ему нужно лишь продать диски, а кошелек и безопасность покупателя его не волнуют. Если ваших знаний не хватает, то и продавец не упомянет о важнейших параметрах, а на вопросы о значении надписей скажет, что все это «ерунда». Но вот ерунда ли? Портал «АвтоВзгляд» разобрался в проблеме.

НЕ ПЕРЕГРУЖАТЬ

Перегруженный диск не сломается сразу, но усталостная прочность его будет ниже допустимой. Растут риски появления трещин, более вероятно критическое разрушение даже при умеренном ударе: интернет полон рассказов о разрушении диска в, казалось бы, безобидных ситуациях. По понятным причинам, в российских условиях крайне желателен хотя бы небольшой запас по нагрузке. Поэтому допустимая нагрузка на диск ни в коем случае не должна быть меньше четверти допустимой полной (!) массы автомобиля, указанной на табличке. А допустимая статическая нагрузка обозначается Fb либо Max Load в килограммах (кг) или фунтах (Lb). Фунт равен 0.45 кг.