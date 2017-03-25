Топ-10 самых популярных кроссоверов и внедорожников в феврале

Рекордсменом вновь оказалась суперпопулярная Hyundai Creta — в феврале было куплено 4055 этих машин. Второе место удается удерживать французско-русскому бестселлеру Renault Duster, которого продали 3240 штук. На третьем месте оказалась Toyota RAV4, разошедшаяся тиражом в 2244 экземпляра. Далее следуют два внедорожника Chevrolet Niva и LADA 4×4 с объемами продаж соответственно в 2231 и 2024 автомобилей.

Поскольку LADA XRAY, несмотря на все старания маркетологов, отнести к кроссоверам мы все-таки не решаемся, в десятку самых популярных входят также Renault Kaptur (1838 шт.), Nissan X-Trail (1781 шт.), Volkswagen Tiguan (1741 шт.), Nissan Qashqai (1476 шт.) и KIA Sportage (1474 шт.).

По итогам двух месяцев текущего года лидером также оказалась Creta, причем даже в общем зачете среди всех присутствующих на российском рынке моделей она заняла почетное четвертое место. В январе-феврале ее приобрели 6620 человек.