Стала известна дата официальной презентации Mercedes-AMG GLC 63

Как сообщает издание Motor 1, в среду Mercedes-Benz опубликует полную техническую информацию, изображения и даже видеоролики, представляющие компактный кроссовер в обоих кузовах. Вживую автомобили можно будет увидеть на автосалоне в Шанхае, который откроется 18 апреля.

Под капотом у GLC пропишется четырехлитровый V8. Его мощность пока неизвестна, но на модели C63 S, скажем, этот двигатель выдает 503 л.с. и 698 Нм крутящего. Руководитель подразделения Mercedes-AMG Тобиас Моэрс уже намекнул, что на кроссоверы установят новую систему полного привода и девятиступенчатую коробку передач от седана E63.