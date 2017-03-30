Названы самые популярные автомобили в Европе

Так, по информации западных аналитиков, в феврале Volkswagen Golf разошелся тиражом в 31 910 автомобилей, что на 12% меньше, чем в прошлом году. Ближайший конкурент Renault Clio сильно отстает: в пользу французской компактной модели в минувшем месяце сделали выбор 24 415 европейцев — на 12% больше, чем в феврале 2016-го. Замыкает лидерскую тройку младший собрат «Гольфа» — Volkswagen Polo с результатом в 19 678 проданных машин (-13,4%).

Если сравнивать показатели за январь-февраль, то и здесь Volkswagen Golf идет со значительным отрывом — за первые два месяца автомобилисты приобрели почти 69 000 таких машин. По итогам двухмесячных продаж «серебро» также у Renault Clio, владельцами которого стали 49 310 жителей стран Европы. В этом рейтинге Volkswagen Polo оказался четвертым, а вот на третьей строчке разместился его одноклассник Ford Fiesta. Продажи этих автомобилей достигли отметок в 43 165 и 44 373 экземпляра соответственно.

Отметим также, что активнее других на авторынке Европе набирают обороты модели Citroёn C3 (+59% относительно февраля 2016 года) и сменившися поколением Volkswagen Tiguan (+59,8%).