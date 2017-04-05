7 способов избежать укачивания в автомобиле

Но для начала повторимся, что пассажиров авто могут укачать не только длительные вояжи или плохие дороги, но и изматывающее ерзанье в многочасовых заторах. При этом, как утверждают некоторые специалисты, от этой проблемы в той или иной степени страдают две трети человечества, а каждый третий испытывал серьезные проблемы с самочувствием во время поездки. Но вот, что любопытно: в последнее время от недуга укачивания стали страдать даже люди, еще недавно совершенно спокойно переносившие любые поездки на любые расстояния и по любому дорожному покрытию или бездорожью.

Заинтересовавшись этим фактом, эксперты компании Ford провели соответствующие изыскания и выяснили, что виной тому — уверенно вторгшиеся в нашу жизнь высокие технологии. Ведь современный человек сегодня и нескольких минут не может провести без таких гаджетов, как смартфон или планшет. А уж в дороге — тем более, ведь эти «игрушки» силно скрашивают дорогу. Так вот исследование Ford показало, что в среднем даже взрослому человеку достаточно 10 минут непрерывного взгляда в экран смартфона или планшета, чтобы ощутить симптомы укачивания, а уж детям и того меньше. И особенно этот мерзкий эффект усиливается, когда работа со смартфоном идет на заднем диване.