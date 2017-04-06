Nissan отзывает в России кроссоверы Murano из-за их пожароопасности

Как сообщает Росстандарт, под отзыв подпадает 21 автомобиль Murano третьего поколения, выпущенный в период с июня по сентябрь 2016 года. Причина проведения кампании — выявленный производственный недостаток в блоке контроля температуры исполнительного механизма антиблокировочной системы (ABS). Проще говоря, твердость уплотнения механизма не соответствует установленным нормам, и по этой причине может произойти утечка тормозной жидкости на электрическую плату ABS.

В лучшем случае эксплуатация потенциально дефектных автомобилей приведет к появлению на приборной панели значка неисправности системы ABS, а при худшем раскладе — к короткому замыканию. При этом не исключается и возможность возгорания транспортного средства, поэтому с визитом в сервис официального дилера желательно не затягивать. Сотрудники предприятий поменяют на кроссоверах исполнительный механизм антиблокировочной системы. В рамках отзывной акции все работы выполняются для владельцев на безвозмездной основе.